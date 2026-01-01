এক ক্লিকে FileGator ডিপ্লয় করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি, আর্কাইভ সমর্থন এবং মিডিয়া প্রিভিউ সহ স্ব-হোস্ট করা বহু-ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজার — কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই।
FileGator-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FileGator দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FileGator হলো একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড ফাইল ম্যানেজার যা আপনার সার্ভারে ফাইল আপলোড, ডাউনলোড, অর্গানাইজ এবং শেয়ার করার জন্য একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেস প্রদান করে। কোনো ডেটাবেস নির্ভরতা ছাড়াই একটি ফ্ল্যাট-ফাইল আর্কিটেকচারের উপর নির্মিত, এটি একটি সাধারণ JSON ফাইলে সংরক্ষিত ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং পারমিশন সহ একটি একক লাইটওয়েট পরিষেবা হিসাবে চলে। রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস আপনাকে অ্যাডমিন, ইউজার এবং গেস্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে দেয় — প্রতিটি ফাইল পড়া, লেখা, আপলোড করা, ডাউনলোড করা, রিনেম করা, ডিলিট করা এবং আর্কাইভ করার জন্য কনফিগারযোগ্য পারমিশন সহ।
আপনার VPS-এ FileGator সেলফ-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে সমস্ত ফাইল রাখে, কোনো স্টোরেজ কোটা, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং আপনার ডেটাতে কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাক্সেস ছাড়াই। এটি ন্যূনতম রিসোর্সে চলে, যা ফাইল ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সম্পূর্ণ সার্ভার ডেডিকেট না করেই অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি এটি ডেপ্লয় করা সহজ করে তোলে।
FileGator-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ব্যবহারকারীর অনুমতি
স্বাধীন প্রতি-অপারেশন অনুমতি সহ অ্যাডমিন, ব্যবহারকারী এবং অতিথি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন — নিয়ন্ত্রণ করে কে ফাইলগুলি আলাদাভাবে পড়তে, আপলোড করতে, ডাউনলোড করতে, নাম পরিবর্তন করতে, মুছে ফেলতে এবং সংরক্ষণাগারভুক্ত করতে পারে।
কোনো ডেটাবেস প্রয়োজন নেই
সমস্ত ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং কনফিগারেশন ফ্ল্যাট JSON ফাইলগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়, ডেটাবেসের প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং স্থাপনকে সহজ ও বহনযোগ্য রাখে।
আর্কাইভ ব্যবস্থাপনা
SSH বা কমান্ড-লাইন টুলস ছাড়াই ব্রাউজারের মাধ্যমে ZIP আর্কাইভ তৈরি এবং এক্সট্র্যাক্ট করুন, যা বাল্ক ফাইল ট্রান্সফার এবং ব্যাকআপকে সহজ করে তোলে।
পাবলিক শেয়ার লিঙ্ক
ফাইল বা ফোল্ডারের জন্য সর্বজনীন ডাউনলোড লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে বাইরের প্রাপকরা সার্ভারে একটি অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন ছাড়াই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অ্যাক্সেস করতে পারে।
মিডিয়া প্রিভিউ
ব্রাউজারে সরাসরি ছবি, ভিডিও, অডিও এবং টেক্সট ফাইলগুলির পূর্বরূপ দেখুন — শেয়ার করার আগে সঠিক ফাইলটি নিশ্চিত করতে কোনো ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ FileGator রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।