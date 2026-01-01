এক ক্লিকে phpMyAdmin ইনস্টল করুন।
ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল যা একটি স্বজ্ঞাত গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে MySQL এবং MariaDB ডেটাবেস পরিচালনা করে।
phpMyAdmin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
phpMyAdmin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
phpMyAdmin হলো MySQL এবং MariaDB ডেটাবেসের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল, যা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে লক্ষ লক্ষ ডেভেলপার এবং ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি ডেটা ব্রাউজ করা, SQL কোয়েরি এক্সিকিউট করা, টেবিল এবং ইনডেক্স ম্যানেজ করা, ইউজার প্রিভিলেজ হ্যান্ডেল করা এবং ডেটা ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করার জন্য একটি ব্যাপক গ্রাফিকাল ইন্টারফেস প্রদান করে — এই সবকিছুই কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেস ছাড়াই।
এই ডিপ্লয়মেন্ট আরবিট্রারি সার্ভার মোডে চলে, যা আপনাকে লগইনের সময় এর ক্রেডেনশিয়াল প্রবেশ করিয়ে যেকোনো MySQL বা MariaDB ইনস্ট্যান্সে কানেক্ট করতে দেয়। আপনার নিজের VPS-এ phpMyAdmin সেলফ-হোস্ট করা ডেটাবেস ট্র্যাফিককে আপনার নেটওয়ার্কের মধ্যে রাখে এবং HTTPS-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত সর্বদা অ্যাক্সেসযোগ্য সুবিধা প্রদান করে।
phpMyAdmin-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা
একটি স্বজ্ঞাত ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটাবেস এবং টেবিল জুড়ে রেকর্ডগুলি ব্রাউজ, অনুসন্ধান, সম্পাদনা এবং মুছে ফেলুন।
SQL ক্যোয়ারি এডিটর
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, অটোকমপ্লিশন এবং জটিল অপারেশনের জন্য একটি ভিজ্যুয়াল ক্যোয়ারি বিল্ডার সহ ক্যোয়ারি এক্সিকিউট করুন।
আমদানি ও রপ্তানি
SQL, CSV, XML, JSON, এবং অন্যান্য জনপ্রিয় ফরম্যাট ব্যবহার করে ডেটা ইনপুট ও আউটপুট করুন, কনফিগারযোগ্য বিকল্প সহ।
ব্যবহারকারীর বিশেষাধিকার ব্যবস্থাপনা
MySQL সার্ভার জুড়ে সুনির্দিষ্ট অনুমতি নিয়ন্ত্রণ সহ ডেটাবেস ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট তৈরি ও পরিচালনা করুন।
মাল্টি-সার্ভার সাপোর্ট
একটি একক phpMyAdmin ডিপ্লয়মেন্ট থেকে নির্বিচার সার্ভার মোড ব্যবহার করে বিভিন্ন MySQL এবং MariaDB ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ করুন।
সার্ভার পর্যবেক্ষণ
ডেটাবেস এবং টেবিলের পরিসংখ্যান দেখুন, সার্ভারের স্থিতির মেট্রিক্স ট্র্যাক করুন এবং রিয়েল টাইমে কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করুন।
কেন Hostinger-এ phpMyAdmin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।