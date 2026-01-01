এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে মেইল-আর্কাইভার স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ইমেল আর্কাইভ প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো IMAP বা Microsoft 365 মেলবক্সের সাথে সংযুক্ত হয় এবং প্রতিটি বার্তা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে।
Mail-Archiver-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mail-Archiver দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মেইল-আর্কাইভার হলো একটি ওপেন-সোর্স ইমেইল আর্কাইভ এবং সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা ASP.NET Core এবং PostgreSQL-এর উপর নির্মিত। এটি গ্রাফ API-এর মাধ্যমে IMAP এবং Microsoft 365 অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সংযুক্ত হয়, একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইল সিঙ্ক করে যাতে আপনার কাছে সর্বদা প্রতিটি বার্তা এবং অ্যাটাচমেন্টের একটি অনুসন্ধানযোগ্য, স্থানীয় কপি থাকে।
আপনার ইমেইল আর্কাইভ নিজে হোস্ট করলে সম্মতি, অডিট ট্রেইল এবং দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজ আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড অ্যাক্সেস নেই, প্রতি মেইলবক্সের জন্য কোনো ফি নেই এবং আপনার ইমেইল প্রদানকারীর ধারণ নীতির উপর কোনো নির্ভরতা নেই। ইমেইলগুলি .mbox বা .eml আর্কাইভ হিসাবে এক্সপোর্ট করা যেতে পারে, যেকোনো মেইলবক্সে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, অথবা বছরের পর বছর ধরে থাকা ইতিহাস জুড়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
Mail-Archiver-এর মূল ফিচারগুলো
IMAP এবং M365 সিঙ্ক
স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেকোনো IMAP বা Microsoft 365 মেলবক্স থেকে একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচী অনুযায়ী ইমেল সংরক্ষণ করে, আপনার স্থানীয় অনুলিপি সর্বদা আপ টু ডেট রাখে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
প্রেরক, তারিখের পরিসর এবং মেলবক্স দ্বারা ফিল্টার সহ, সমস্ত আর্কাইভ করা ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্টে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করুন।
এক্সপোর্ট এবং পুনরুদ্ধার
সম্পূর্ণ মেইলবক্স .mbox বা জিপ করা .eml ফাইল হিসাবে এক্সপোর্ট করুন, অথবা নির্বাচিত ইমেলগুলি যেকোনো গন্তব্য মেইলবক্সে পুনরুদ্ধার করুন।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস
অ্যাডমিন, সেলফ ম্যানেজার এবং স্ট্যান্ডার্ড ভূমিকা সহ একাধিক ব্যবহারকারী পরিচালনা করুন, যেখানে প্রতিটি ভূমিকার জন্য অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক অনুমতি এবং একটি সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস লগ রয়েছে।
ধারণ নীতি
স্থানীয় আর্কাইভ অক্ষত রেখে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন পর উৎস মেইল সার্ভার থেকে ইমেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে ফেলুন।
MBox এবং EML আমদানি
অন্যান্য ইমেল ক্লায়েন্ট বা আর্কাইভ টুল থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বিদ্যমান .mbox বা .eml আর্কাইভ ১০ জিবি পর্যন্ত আমদানি করুন।
কেন Hostinger-এ Mail-Archiver রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।