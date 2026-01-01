এক ক্লিকে Hister স্থাপন করুন।
স্থানীয়-প্রথম ব্যক্তিগত সার্চ ইঞ্জিন যা আপনার ব্রাউজার ইতিহাস এবং জ্ঞানভাণ্ডারকে সম্পূর্ণ-পাঠ্য সূচীভুক্ত করে।
Hister-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hister দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হিস্টার একটি ওপেন-সোর্স সার্চ ইঞ্জিন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ভিজিট করা ওয়েবসাইটগুলির সম্পূর্ণ টেক্সট ইনডেক্স করে, আপনার ব্রাউজার হিস্টরিকে একটি ব্যক্তিগত, অনুসন্ধানযোগ্য জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করে। একটি কালানুক্রমিক হিস্টরি তালিকা স্ক্রল করার পরিবর্তে অথবা প্রতিটি কোয়েরি প্রোফাইল করে এমন রিমোট সার্চ ইঞ্জিনগুলির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, হিস্টার আপনাকে এর বিষয়বস্তু ব্যবহার করে আপনার পড়া যেকোনো পৃষ্ঠা খুঁজে পেতে দেয়, শুধুমাত্র এর শিরোনাম বা URL নয়।
হিস্টারকে স্ব-হোস্ট করলে আপনার ব্রাউজিং ডেটা, ইনডেক্স করা বিষয়বস্তু এবং সার্চ কোয়েরি সম্পূর্ণরূপে আপনার VPS-এ থাকে। একই ইনস্ট্যান্স অতিরিক্ত সাইট ক্রল করতে পারে, স্থানীয় ফাইল ইনডেক্স করতে পারে, AI এজেন্টদের কাছে একটি MCP এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করতে পারে এবং একাধিক ব্যবহারকারীকে পরিষেবা দিতে পারে — সবই কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে একটিও কোয়েরি না পাঠিয়ে।
Hister-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য ইতিহাস সূচক
আপনি যে পৃষ্ঠাগুলি দেখেন তার আসল বিষয়বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচীবদ্ধ করে, যাতে আপনি শুধুমাত্র URL বা শিরোনাম দ্বারা নয়, বরং যা লেখা হয়েছিল তা দিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন।
শক্তিশালী কোয়েরি ভাষা
ডোমেইন, তারিখের পরিসর, ভাষা, ট্যাগ এবং পূর্ণ-পাঠ্য অভিব্যক্তি দ্বারা ফিল্টার করুন, একটি ডেডিকেটেড কোয়েরি সিনট্যাক্স ব্যবহার করে যা নির্ভুলতার জন্য নির্মিত।
স্থানীয় ফাইল ইনডেক্সিং
আপনার ভিপিএস-এর ডিরেক্টরিগুলিতে হিস্টারকে নির্দেশ করুন যাতে এটি আপনার ব্রাউজিং ইতিহাসের পাশাপাশি নোট, ডকুমেন্ট এবং নলেজ বেসগুলি ইন্ডেক্স করতে পারে।
বিল্ট-ইন ক্রলার
জাভাস্ক্রিপ্ট-ভারী পৃষ্ঠাগুলির জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী HTTP ক্রলার অথবা একটি হেডলেস ব্রাউজার ব্যবহার করে বাহ্যিক সাইটগুলি ক্রল করার মাধ্যমে ইনডেক্স প্রসারিত করুন।
একাধিক ব্যবহারকারী সমর্থন
একটি দল বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রতি-ব্যবহারকারী সূচক এবং OAuth-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ সহ একটি শেয়ার্ড ইনস্ট্যান্স হোস্ট করুন।
এআই এবং এমসিপি সমন্বয়
ঐচ্ছিক সিমান্টিক অনুসন্ধান সক্ষম করুন এবং একটি মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে এআই এজেন্টদের কাছে ফলাফল উন্মুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Hister রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।