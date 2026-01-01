এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে MeshCentral স্থাপন করুন।
ডেস্কটপ, সার্ভার এবং IoT ডিভাইসের জন্য স্থানীয় নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্ব-হোস্টেড দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।
MeshCentral-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MeshCentral দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MeshCentral হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স রিমোট মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে একটি একক ওয়েব কনসোল থেকে Windows, macOS, Linux, এবং FreeBSD মেশিন জুড়ে রিমোট ডেস্কটপ নিয়ন্ত্রণ করতে, শেল চালাতে, ফাইল ট্রান্সফার করতে এবং ডিভাইস টেলিমেট্রি নিরীক্ষণ করতে দেয়। হালকা এজেন্ট প্রতিটি ম্যানেজড ডিভাইসে চলে এবং আপনার MeshCentral সার্ভারের সাথে আউটবাউন্ড কানেক্ট করে, যাতে আপনি VPN টানেল ছাড়াই ফায়ারওয়াল এবং NAT এর মাধ্যমে সেগুলোতে পৌঁছাতে পারেন।
আপনার VPS-এ MeshCentral সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত TeamViewer বা AnyDesk প্রতিস্থাপন দেয় যেখানে কোনো প্রতি-সিট ফি, ব্যান্ডউইথ ক্যাপ এবং আপনার রিমোট সেশনে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস থাকে না। এই প্ল্যাটফর্মটি Tactical RMM-এর মূল প্রযুক্তি এবং এটি IT শপ, MSP এবং হোম ল্যাব দ্বারা স্থাপন করা হয় কয়েকটি ব্যক্তিগত ডিভাইস থেকে শুরু করে হাজার হাজার কাস্টমার এন্ডপয়েন্ট পর্যন্ত সবকিছু ম্যানেজ করার জন্য।
MeshCentral-এর মূল ফিচারগুলো
রিমোট ডেস্কটপ এবং শেল
উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স এবং ফ্রিবিএসডি মেশিনগুলি একটি দ্রুত ওয়েব-ভিত্তিক রিমোট ডেস্কটপ, শেল এবং ফাইল ট্রান্সফার ইন্টারফেসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করুন — কোনো ক্লায়েন্ট ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।
হালকা এজেন্ট
ক্ষুদ্র নেটিভ এজেন্ট প্রতিটি ডিভাইস থেকে আউটবাউন্ড সংযোগ করে, তাই MeshCentral VPN টানেল বা পরিচালিত হোস্টগুলিতে খোলা ইনবাউন্ড পোর্ট ছাড়াই ফায়ারওয়াল এবং NAT এর মাধ্যমে কাজ করে।
ডিভাইস গ্রুপ এবং নীতিমালা
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি, নির্ধারিত কাজ এবং বাল্ক অ্যাকশন সহ এন্ডপয়েন্টগুলিকে মেশ গ্রুপে সংগঠিত করুন যাতে বড় ফ্লিটগুলি পরিচালনাযোগ্য থাকে।
টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
বিল্ট-ইন TOTP, WebAuthn, এবং ইমেল 2FA অ্যাডমিন কনসোলকে সুরক্ষিত রাখে এমনকি যখন এটি পাবলিক ইন্টারনেটে উন্মুক্ত থাকে তখনও।
সেশন রেকর্ডিং এবং নিরীক্ষা
রিমোট ডেস্কটপ সেশনগুলির ঐচ্ছিক রেকর্ডিং এবং একটি বিস্তারিত অডিট লগ আপনাকে প্রতিটি প্রশাসকের দ্বারা নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে দেয়।
REST এবং WebSocket APIs
ব্যাপক API গুলি আপনাকে ডিভাইস ব্যবস্থাপনা স্ক্রিপ্ট করতে, টিকিট টুলগুলির সাথে একত্রিত করতে, অথবা একটি কাস্টম RMM-এর ভিত্তি হিসাবে MeshCentral-এর উপরে তৈরি করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ MeshCentral রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।