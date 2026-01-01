এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে এলএমএস স্থাপন করুন।
যেকোনো মিউজিক ক্লায়েন্টের জন্য সাবসোনিক-কম্প্যাটিবল API সুবিধাযুক্ত হালকা ওজনের সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।
LMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LMS (লাইটওয়েট মিউজিক সার্ভার) হলো একটি ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা C++ এ লেখা এবং এটি একটি দ্রুত ওয়েব UI ও একটি সাবসোনিক-কম্প্যাটিবল API এর মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত মিউজিক লাইব্রেরি প্রকাশ করে। এটি অডিও ফাইলের একটি ফোল্ডার ইনডেক্স করে, মেটাডেটা এবং কভার আর্ট এক্সট্র্যাক্ট করে, এবং আপনাকে যেকোনো ব্রাউজার বা সাবসোনিক প্রোটোকল ব্যবহার করে এমন ডজনখানেক মোবাইল ও ডেস্কটপ অ্যাপ থেকে স্ট্রিম করতে দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ LMS সেলফ-হোস্ট করা আপনার মিউজিক কালেকশন এবং লিসেনিং হিস্টরি আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে, লিসেনিং ডেটা মাইনিং করা স্ট্রিমিং SaaS এর পরিবর্তে। C++ রানটাইম যথেষ্ট ছোট যা সাধারণ VPS প্ল্যানেও ফিট হয়, এবং সাবসোনিক API এর অর্থ হলো substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, এবং play:Sub এর মতো বিদ্যমান প্রিয় ক্লায়েন্টগুলো কাস্টম ইন্টিগ্রেশন লেখা ছাড়াই সরাসরি কাজ করে।
LMS-এর মূল ফিচারগুলো
Subsonic-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
কোনো কাস্টম অ্যাডাপ্টার ছাড়াই iOS, Android, macOS, Windows, এবং Linux-এর সাবসোনিক ক্লায়েন্টদের বিস্তৃত ইকোসিস্টেমের সাথে কাজ করে।
স্মার্ট সুপারিশ
ট্যাগ এবং শোনার ইতিহাস ব্যবহার করে একই ধরনের শিল্পী ও ট্র্যাকের ক্লাস্টার তৈরি করে, যা অটোপ্লে, রেডিও মোড এবং ডিসকভারিকে শক্তি যোগায়।
Last.fm স্ক্রবলিং
Last.fm বা মালোজার মতো স্ব-হোস্টেড বিকল্পগুলিতে প্লেগুলি স্ক্রোবল করে, ডিভাইস জুড়ে একটি সমন্বিত শোনার ইতিহাস বজায় রাখে।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব প্লেলিস্ট, রেটিং, শোনার ইতিহাস এবং তারকাচিহ্নিত ট্র্যাক পায়, একই অন্তর্নিহিত লাইব্রেরি শেয়ার করার সময়।
পঠন-যোগ্য লাইব্রেরি মাউন্ট
মিউজিক ডিরেক্টরি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য হিসাবে মাউন্ট করা হয়েছে যাতে সার্ভার স্ক্যান বা ট্রান্সকোডিংয়ের সময় আপনার অডিও ফাইলগুলি দুর্ঘটনাক্রমে পরিবর্তন করতে না পারে।
হালকা C++ কোর
কম্পাইল করা C++ ডেমোন এবং SQLite ডিস্ক ও মেমরিতে ছোট থাকে, আপনার বাকি স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলির জন্য জায়গা রেখে।
কেন Hostinger-এ LMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।