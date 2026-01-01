এক ক্লিকে ফক্সেল স্থাপন করুন।
ছবি, ভিডিও এবং ডকুমেন্ট জুড়ে এআই-চালিত সিমান্টিক সার্চ সহ স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত ক্লাউড স্টোরেজ।
Foxel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Foxel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফক্সেল হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম যা স্থানীয় ডিস্ক, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox এবং অন্যান্য ব্যাকএন্ড জুড়ে ফাইলগুলিকে একটি একক ওয়েব ইন্টারফেসের পিছনে একত্রিত করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এআই-চালিত সিম্যান্টিক সার্চ, যা আপনাকে ফাইলের নামের পরিবর্তে প্রাকৃতিক ভাষার বিবরণ দ্বারা ছবি, ভিডিও এবং নথি খুঁজে পেতে দেয়।
ফক্সেল স্ব-হোস্ট করা আপনার ব্যক্তিগত মিডিয়া লাইব্রেরি, কাজের আর্কাইভ এবং শেয়ার করা টিম ফাইলগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে — কোনো প্রতি-সিট ফি নেই, কোনো মালিকানাধীন লক-ইন নেই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষ আপনার ডেটা স্ক্যান করে এম্বেডিং তৈরি করে না। S3 API এবং WebDAV এর মাধ্যমে রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, স্বাক্ষরিত শেয়ার লিঙ্ক এবং প্রোটোকল ম্যাপিং এটিকে ব্যক্তি এবং ছোট দল উভয়ের জন্যই উপযুক্ত করে তোলে।
Foxel-এর মূল ফিচারগুলো
সিম্যান্টিক AI সার্চ
কনফিগারযোগ্য এম্বেডিং মডেল এবং মিলভাস বা কোয়াদ্রান্ট ভেক্টর ডেটাবেস ব্যবহার করে সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করে ছবি এবং নথি খুঁজুন।
একীভূত স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
প্লাগেবল অ্যাডাপ্টার সহ একটি ব্রাউজিং ইন্টারফেসের পেছনে স্থানীয় ডিস্ক, S3, WebDAV, SFTP, FTP, গুগল ড্রাইভ, ওয়ানড্রাইভ, ড্রপবক্স এবং আরও অনেক কিছু সংযুক্ত করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
ওয়াইল্ডকার্ড, রেজেক্স এবং অগ্রাধিকার-ক্রমিক নিয়ম ব্যবহার করে পাথ-ভিত্তিক পড়া, লেখা, মোছা এবং শেয়ার করার অনুমতি সহ কাস্টম ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করুন।
বিল্ট-ইন ফাইল প্রিভিউ
মূল ফাইল ডাউনলোড না করেই ব্রাউজারে সরাসরি ছবি, ভিডিও, পিডিএফ, অফিস ডকুমেন্ট, টেক্সট এবং সোর্স কোড স্ট্রিম করুন।
প্রোটোকল ম্যাপিং
আপনার স্টোরেজকে S3-কম্প্যাটিবল এন্ডপয়েন্ট, WebDAV মাউন্ট এবং স্ক্রিপ্ট, অ্যাপস ও OS ফাইল ম্যানেজারগুলির জন্য স্বাক্ষরিত সরাসরি লিঙ্কগুলির মাধ্যমে উন্মুক্ত করুন।
প্লাগইন ও AI এজেন্ট
ম্যানিফেস্ট-ভিত্তিক প্লাগইন এবং একটি সমন্বিত এআই এজেন্ট ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্মকে প্রসারিত করুন যা ফাইল অপারেশন এবং অটোমেশনের কাজগুলি সম্পাদন করে।
কেন Hostinger-এ Foxel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।