এক ক্লিকে Gramps Web স্থাপন করুন।
যেকোনো ব্রাউজার থেকে পারিবারিক গাছ তৈরি, অন্বেষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্ব-হোস্টেড বংশানুক্রমিক প্ল্যাটফর্ম।
Gramps Web-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gramps Web দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gramps Web হল Gramps-এর জন্য একটি সহযোগী ওয়েব ইন্টারফেস, যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স বংশানুক্রমিক প্ল্যাটফর্ম। এটি আপনার ব্যক্তিগত পারিবারিক বৃক্ষ ডেটাবেসকে একটি বহু-ব্যবহারকারী ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে রূপান্তরিত করে — যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য — ইন্টারেক্টিভ চার্ট, মানচিত্র, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং ডিএনএ বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সহ সম্পূর্ণ। ক্লাউড বংশানুক্রমিক পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা আপনার পারিবারিক ইতিহাসের ডেটা থেকে অর্থ উপার্জন করে, Gramps Web সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব VPS-এ চলে, প্রতিটি পূর্বপুরুষের রেকর্ড, নথি এবং ছবি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
Gramps Web Gramps-এর নেটিভ ডেটাবেস ফরম্যাট ব্যবহার করে, তাই বিদ্যমান ডেস্কটপ Gramps ডেটা সরাসরি আমদানি করা যায় এবং ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে করা পরিবর্তনগুলি ডেস্কটপ অ্যাপে সিঙ্ক হয়। প্রথম যে ব্যবহারকারী নিবন্ধন করেন তিনি বৃক্ষের মালিক এবং প্রশাসক হন।
Gramps Web-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ পারিবারিক চার্ট
ফ্যান চার্ট, বংশতালিকা ভিউ, বংশধর ট্রি এবং টাইমলাইন ভিজ্যুয়ালাইজেশন ব্রাউজারে আপনার পারিবারিক ইতিহাসের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দেয়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
আপনার ট্রিতে থাকা প্রতিটি ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, উৎস এবং নোটের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করুন — সংযুক্ত নথি এবং মিডিয়ার ভেতরের বিষয়বস্তু সহ।
ডেস্কটপ সিঙ্ক
Gramps নেটিভ ডেটাবেস ফরম্যাট ব্যবহার করে Gramps ডেস্কটপ অ্যাপের সাথে দ্বি-মুখী সিঙ্কের জন্য, যাতে ওয়েব এবং ডেস্কটপ এডিটগুলি সিঙ্কে থাকে।
একাধিক ব্যবহারকারীর সহযোগিতা
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান — সম্পাদকরা রেকর্ড যোগ করতে পারেন যখন দর্শকরা কেবল ব্রাউজ করতে পারেন, আপনার ডেটা সুসংগঠিত রেখে।
ডিএনএ বিশ্লেষণ সরঞ্জাম
ক্রোমোজোম ব্রাউজার, শেয়ার করা ডিএনএ সেগমেন্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন, এবং কিট ব্যবস্থাপনা ঐতিহ্যবাহী রেকর্ডের পাশাপাশি জেনেটিক বংশানুক্রমিক ডেটা একত্রিত করার জন্য।
কেন Hostinger-এ Gramps Web রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।