এক ক্লিকে OpenFGA স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন অনুমোদন ইঞ্জিন যা গুগল জানজিবারের দ্বারা অনুপ্রাণিত, HTTP এবং gRPC API-এর মাধ্যমে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ মডেলিং এবং প্রয়োগের জন্য।
OpenFGA-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenFGA দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenFGA হল একটি ওপেন-সোর্স অথরাইজেশন ইঞ্জিন যা গুগল জানজিবারের নীতিগুলির উপর নির্মিত — গুগল ড্রাইভ, ডক্স এবং ক্যালেন্ডারকে শক্তি যোগানো বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা অনুমতি সিস্টেম। এটি ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলিকে একটি মানব-পাঠযোগ্য মডেলিং ভাষা ব্যবহার করে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত এবং প্রয়োগ করতে দেয়, তারপর একটি সাধারণ HTTP বা gRPC API এর মাধ্যমে উচ্চ থ্রুপুট সহ সেই নীতিগুলি মূল্যায়ন করে। ReBAC (সম্পর্ক-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ), RBAC (ভূমিকা-ভিত্তিক), এবং ABAC (অ্যাট্রিবিউট-ভিত্তিক) মডেলগুলি সবই নেটিভভাবে সমর্থিত, এবং একটি একক অথরাইজেশন স্কিমার মধ্যে একত্রিত করা যেতে পারে।
আপনার VPS-এ OpenFGA স্ব-হোস্ট করা অথরাইজেশন লজিক এবং সম্পর্ক ডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ভেন্ডর লক-ইন বা প্রতি-চেক মূল্য ছাড়াই। অথরাইজেশন চেকগুলি আপনার নিজস্ব PostgreSQL স্টোরের বিরুদ্ধে কম ল্যাটেন্সিতে চলে, এবং API অফিসিয়াল SDKগুলির মাধ্যমে যেকোনো ভাষায় লেখা অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়।
OpenFGA-এর মূল ফিচারগুলো
গুগল জানজিবার মডেল
অনুমোদনের নীতিগুলিকে টাইপ করা সম্পর্ক টুপল হিসাবে প্রকাশ করুন — গুগল ড্রাইভ দ্বারা ব্যবহৃত একই পদ্ধতি — যা পরিষেবা জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিমাপযোগ্য অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে।
কম লেটেন্সি যাচাই
অনুরোধের ক্রিটিক্যাল পাথের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, OpenFGA মিলিসেকেন্ডের মধ্যে অনুমোদন চেক মূল্যায়ন করে যাতে ব্যবহারকারী-মুখী অনুরোধগুলিতে অনুমতির সিদ্ধান্তগুলি কখনও বাধা না হয়।
HTTP এবং gRPC APIs
অ্যাক্সেস চেকগুলি মূল্যায়ন করুন, সম্পর্কিত টিউপল লিখুন, এবং HTTP ও gRPC উভয় মাধ্যমেই অ্যাক্সেস ট্রি প্রসারিত করুন, Go, Node.js, Python, Java, এবং .NET-এর জন্য অফিসিয়াল SDK সহ।
একাধিক অথ মডেল
RBAC, ReBAC, এবং ABAC নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করুন — অথবা তিনটিকেই একত্রিত করুন — একটি একক অনুমোদন স্কিমার মধ্যে যা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের প্রতিটি রিসোর্স টাইপকে কভার করে।
PostgreSQL স্থায়িত্ব
সম্পর্ক টুপল এবং মডেল সংস্করণ একটি PostgreSQL ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যা লেনদেনগত সামঞ্জস্য সহ টেকসই, কোয়েরিযোগ্য অনুমোদন অবস্থা প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ OpenFGA রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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