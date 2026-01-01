এক ক্লিকে Isso স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সার্ভার ব্লগ এবং স্ট্যাটিক সাইটগুলির জন্য, তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকিং থেকে মুক্ত।
Isso-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Isso দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Isso হল একটি হালকা, স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সার্ভার যা Disqus এবং অনুরূপ তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির একটি গোপনীয়তা-সম্মানজনক বিকল্প হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আপনার নিজের সার্ভারে একটি SQLite ডেটাবেসে সমস্ত মন্তব্য সংরক্ষণ করে, আপনার ওয়েবসাইটের দর্শকদের ব্রাউজার থেকে তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকিং পিক্সেল এবং বাহ্যিক জাভাস্ক্রিপ্ট নির্ভরতা দূর করে।
ক্লাউড মন্তব্য পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা ব্যবহারকারীর ডেটা থেকে অর্থ উপার্জন করে, Isso আপনার পাঠকদের মন্তব্য আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখে। এটি মার্কডাউন ফরম্যাটিং, মন্তব্য থ্রেডিং, ইমেল বিজ্ঞপ্তি, মডারেশন কিউ এবং একটি বিল্ট-ইন অ্যাডমিন ইন্টারফেস সমর্থন করে — হোস্টেড পরিষেবাগুলির গোপনীয়তা আপস ছাড়াই একটি পেশাদার মন্তব্য সেটআপের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।
Isso-এর মূল ফিচারগুলো
ডিফল্টভাবেই গোপনীয়তা
সমস্ত মন্তব্য আপনার নিজস্ব SQLite ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যেখানে আপনার দর্শকদের ব্রাউজারে কোনো তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট বা অ্যানালিটিক্স ইনজেক্ট করা হয় না।
মন্তব্যে মার্কডাউন
পাঠকরা তাদের মন্তব্য মার্কডাউন দিয়ে ফরম্যাট করতে পারেন, যার মধ্যে বোল্ড, ইটালিক, লিঙ্ক এবং কোড ব্লক অন্তর্ভুক্ত, কোনো অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই।
ইমেল বিজ্ঞপ্তি
নতুন মন্তব্য এবং উত্তরের জন্য SMTP এর মাধ্যমে ইমেল সতর্কতা পান, পাঠকদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রয়োজন ছাড়াই আপনাকে অবহিত রেখে।
মন্তব্য নিরীক্ষণ
প্রকাশের আগে মন্তব্যগুলি একটি মডারেশন কিউতে রাখুন, পূর্বে যাচাইকৃত ইমেল ঠিকানাগুলির জন্য ঐচ্ছিক স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনের সুবিধা সহ।
অ্যাডমিন ওয়েব ইন্টারফেস
বিল্ট-ইন পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত অ্যাডমিন UI আপনাকে সরাসরি ডেটাবেস স্পর্শ না করেই যেকোনো মন্তব্য অনুমোদন, সম্পাদনা বা মুছে ফেলার অনুমতি দেয়।
কেন Hostinger-এ Isso রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।