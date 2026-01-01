এক ক্লিকে GoWA স্থাপন করুন।
মাল্টি-ডিভাইস মেসেজিং অটোমেশনের জন্য গো দিয়ে তৈরি হালকা হোয়াটসঅ্যাপ রেস্ট এপিআই এবং ওয়েব ইন্টারফেস।
GoWA-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GoWA দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GoWA (গো হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব মাল্টি-ডিভাইস) হল একটি ওপেন-সোর্স REST API সার্ভার যা মাল্টি-ডিভাইস প্রোটোকলের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি হোয়াটসঅ্যাপ সেশন পরিচালনার জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব UI এবং মেসেজ পাঠানো, পরিচিতি পরিচালনা এবং ওয়েবহুক হ্যান্ডেল করার জন্য একটি সম্পূর্ণ REST API সরবরাহ করে — সবই আপনার নিজস্ব সার্ভার থেকে।
আপনার VPS-এ GoWA স্ব-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ সেশন ডেটা ব্যক্তিগত থাকে, আপনার API-এর তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে কোনো রেট লিমিট থাকে না এবং আপনি মেসেজ রাউটিং ও ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।
GoWA-এর মূল ফিচারগুলো
REST API
যেকোনো ভাষা বা টুল থেকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে টেক্সট, ছবি, ডকুমেন্ট এবং লোকেশন মেসেজ পাঠানোর জন্য সম্পূর্ণ HTTP API।
মাল্টি-ডিভাইস সাপোর্ট
আলাদা ফোন সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই একটি একক সার্ভার ইনস্ট্যান্সে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন।
ওয়েব ইন্টারফেস
কোড না লিখেই কিউআর কোড স্ক্যানিং, সেশন ব্যবস্থাপনা এবং এপিআই কল পরীক্ষার জন্য বিল্ট-ইন ওয়েব ইউআই।
ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশন
চ্যাটবট অটোমেশন, সিআরএম ইন্টিগ্রেশন, অথবা বিজ্ঞপ্তি ওয়ার্কফ্লোর জন্য আগত বার্তাগুলি আপনার নিজস্ব এন্ডপয়েন্টগুলিতে ফরোয়ার্ড করুন।
বেসিক প্রমাণীকরণ
অননুমোদিত অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করতে ব্যবহারকারীর নাম/পাসওয়ার্ড শংসাপত্র ব্যবহার করে API এবং ওয়েব UI সুরক্ষিত করুন।
কেন Hostinger-এ GoWA রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।