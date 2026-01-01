এক ক্লিকে FusionAuth স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড গ্রাহক পরিচয় এবং অ্যাক্সেস ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম যা OAuth, SAML, সোশ্যাল লগইন, MFA, এবং একটি ডেভেলপার-প্রথম API সহ।
FusionAuth-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FusionAuth দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FusionAuth হলো ডেভেলপারদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি কাস্টমার আইডেন্টিটি এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম — Auth0, Okta, এবং Cognito-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প যা OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, সোশ্যাল লগইন, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, পাসওয়ার্ডলেস লগইন এবং একটি ব্যাপক REST API প্রদান করে। মূলত Inversoft দ্বারা উচ্চ-ট্র্যাফিকের কনজিউমার অ্যাপের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, এটি একই ডিপ্লয়মেন্টে একক টেন্যান্ট থেকে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত স্কেল করতে পারে।
আপনার VPS-এ FusionAuth সেলফ-হোস্ট করলে প্রতিটি ইউজার অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড হ্যাশ, OAuth টোকেন এবং অডিট লগ আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে থাকে, এমন একটি থার্ড-পার্টি আইডেন্টিটি প্রোভাইডারের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে যা মূল্য বা শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারে। কমিউনিটি এডিশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং এতে বেশিরভাগ প্রোডাকশন ডিপ্লয়মেন্টে ব্যবহৃত মূল অথেন্টিকেশন ও অথরাইজেশন ফিচারগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
FusionAuth-এর মূল ফিচারগুলো
OAuth, OIDC, এবং SAML
সম্পূর্ণ OAuth 2.0, OpenID Connect, এবং SAML 2.0 সার্ভার, যা অথরাইজেশন কোড, PKCE, ডিভাইস, এবং ক্লায়েন্ট ক্রেডেনশিয়াল গ্রান্ট ফ্লো সহ সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।
সামাজিক এবং এন্টারপ্রাইজ লগইন
গুগল, ফেসবুক, গিটহাব, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, লিঙ্কডইন, এবং টুইটার-এর জন্য নেটিভ সোশ্যাল লগইন, এর সাথে এন্টারপ্রাইজ গ্রাহকদের জন্য জেনেরিক OIDC এবং SAML ফেডারেশন।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
TOTP প্রমাণীকরণ অ্যাপস, এসএমএস, ইমেল, এবং FIDO2 ওয়েবঅথন পাসকি অভিযোজিত নীতিগুলির সাথে যা ঝুঁকির সংকেতের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে।
নকশাগতভাবে মাল্টি-টেন্যান্ট
SaaS মাল্টি-টেন্যান্সি, এজেন্সি ক্লায়েন্ট পৃথকীকরণ, অথবা B2B অংশীদার অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ব্যবহারকারী, অ্যাপ্লিকেশন এবং কনফিগারেশনগুলিকে পৃথক টেন্যান্টে আলাদা করুন।
থিমযোগ্য লগইন পৃষ্ঠাগুলি
একটি মাস্টাচ-টেম্পলেট এডিটরের মাধ্যমে আপনার ব্র্যান্ডের রঙ, লোগো এবং কপি ব্যবহার করে হোস্ট করা লগইন, সাইনআপ এবং অ্যাকাউন্ট-ম্যানেজমেন্ট পৃষ্ঠাগুলি কাস্টমাইজ করুন।
সবকিছুর জন্য REST API
অ্যাডমিন UI-তে প্রতিটি অপারেশন একটি ডকুমেন্ট করা REST API এবং Java, Node, Python, Go, সহ আরও অনেক কিছুর জন্য ডেডিকেটেড ক্লায়েন্ট লাইব্রেরির মাধ্যমেও উপলব্ধ।
কেন Hostinger-এ FusionAuth রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।