এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ownCloud স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ফাইল সিঙ্ক এবং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে আপনার নথি, ছবি এবং ডেটার জন্য একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড দেয়।
ownCloud-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ownCloud দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ownCloud হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড ফাইল সিঙ্ক এবং শেয়ার প্ল্যাটফর্ম, যা ক্লাউড স্টোরেজের সুবিধা — যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস, ডিভাইস জুড়ে সিঙ্ক, সতীর্থদের সাথে শেয়ার — সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসে। Google Drive বা Dropbox-এর মতো নয়, ownCloud আপনার ফাইলগুলো আপনার নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করে, সংবেদনশীল ডকুমেন্ট এবং ডেটা আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে।
বিশ্বজুড়ে ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপনীয়তা-সচেতন ব্যক্তিরা এটি ব্যবহার করে, ownCloud ফাইল ভার্সনিং, গ্র্যানুলার শেয়ারিং পারমিশন এবং Windows, macOS, Linux, iOS, ও Android-এর জন্য সিঙ্ক ক্লায়েন্ট সাপোর্ট করে। এই ডেপ্লয়মেন্টে নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজের জন্য MariaDB এবং পারফরম্যান্স ক্যাশিংয়ের জন্য Redis অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ownCloud-এর মূল ফিচারগুলো
ক্রস-ডিভাইস সিঙ্ক
উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, এবং লিনাক্সের জন্য ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট এবং আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সমস্ত ডিভাইসে ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজ রাখে।
সূক্ষ্ম ফাইল শেয়ারিং
অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বা বাইরের অতিথিদের সাথে ফাইল এবং ফোল্ডার শেয়ার করুন, যেখানে দেখা, সম্পাদনা, পুনরায় শেয়ার করার অনুমতি এবং লিঙ্কের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
ফাইল সংস্করণ
প্রতিটি ফাইল সম্পাদনা একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করে যা আপনি ব্রাউজ এবং পুনরুদ্ধার করতে পারেন, দুর্ঘটনাক্রমে ওভাররাইট এবং ডেটা ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
WebDAV অ্যাক্সেস
একটি ডেডিকেটেড সিঙ্ক ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই, বিল্ট-ইন WebDAV সার্ভার ব্যবহার করে যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে ownCloud-কে একটি নেটওয়ার্ক ড্রাইভ হিসাবে মাউন্ট করুন।
অ্যাপ মার্কেটপ্লেস
ownCloud মার্কেটপ্লেস থেকে অফিস ডকুমেন্ট সম্পাদনা, অ্যান্টিভাইরাস স্ক্যানিং, LDAP প্রমাণীকরণ এবং দ্বি-স্তরীয় লগইনের জন্য অ্যাপস দিয়ে কার্যকারিতা বাড়ান।
কেন Hostinger-এ ownCloud রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।