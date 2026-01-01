এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে পিংভিন শেয়ার স্থাপন করুন।
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের স্টোরেজ ছাড়াই সুরক্ষিত, সময়-সীমিত লিঙ্কের মাধ্যমে যেকোনো আকারের ফাইল শেয়ার করার জন্য স্ব-হোস্টেড WeTransfer বিকল্প।
Pingvin Share-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
Pingvin Share দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pingvin Share হলো একটি আধুনিক, সেলফ-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে WeTransfer, Dropbox Transfer, এবং Firefox Send-এর মতো সার্ভিসগুলোর একটি প্রাইভেসি-বান্ধব বিকল্প দেয়। কনফিগারযোগ্য মেয়াদের তারিখ, ভিজিটর লিমিট এবং পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন সহ সুরক্ষিত, সময়-সীমিত লিংকের মাধ্যমে যেকোনো সাইজের ফাইল শেয়ার করুন — এই সব থার্ড-পার্টি সার্ভারে আপলোড না করেই।
আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হলো সাবস্ক্রিপশন স্তরের দ্বারা আরোপিত কোনো ফাইল সাইজের সীমাবদ্ধতা নেই, কন্টেন্ট স্ক্যান বা মুছে ফেলার কোনো ঝুঁকি নেই, এবং ডেটা রেসিডেন্সি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি। রিভার্স শেয়ার লিংক অন্যদের সরাসরি আপনার কাছে আপলোড করার সুবিধা দেয়, এবং OIDC ও LDAP ইন্টিগ্রেশন এন্টারপ্রাইজ অথেন্টিকেশন ওয়ার্কফ্লোকে সরাসরি সমর্থন করে।
Pingvin Share-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইলের আকারের কোনো সীমা নেই
যেকোনো আকারের ফাইল শেয়ার করুন, শুধুমাত্র আপনার VPS ডিস্ক স্পেস দ্বারা সীমাবদ্ধ, কোনো ফাইল প্রতি বা মাস প্রতি স্থানান্তরের সীমা ছাড়াই।
নিরাপদ সময়-সীমিত লিঙ্ক
প্রতিটি শেয়ারে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং ভিজিটর সীমা সেট করুন যাতে আপনার নির্বাচিত শর্ত পূরণ হওয়ার পরে লিঙ্কগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা
একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে সংবেদনশীল শেয়ারগুলি সুরক্ষিত করুন যাতে শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট প্রাপকরা ডাউনলোড করা ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
শেয়ার বিপরীত করুন
আপলোড লিঙ্ক তৈরি করুন যা অন্যদের কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন ছাড়াই বা আপনার স্টোরেজ প্রকাশ না করে সরাসরি আপনার কাছে ফাইল পাঠাতে দেয়।
Enterprise প্রমাণীকরণ
OIDC এবং LDAP ইন্টিগ্রেশন সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীভূত অ্যাক্সেস ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান পরিচয় প্রদানকারী ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়।
কেন Hostinger-এ Pingvin Share রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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