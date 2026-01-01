এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Ant Media Server CE স্থাপন করুন।
একটি সমন্বিত অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড সহ ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভার যা সাব-সেকেন্ড ওয়েবআরটিসি, আরটিএমপি, এসআরটি, এবং এইচএলএস স্ট্রিমিং সরবরাহ করে।
Ant Media Server CE-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ant Media Server CE দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যান্ট মিডিয়া সার্ভার কমিউনিটি এডিশন হল একটি ওপেন-সোর্স স্ট্রিমিং ইঞ্জিন যা অতি-কম ল্যাটেন্সি লাইভ ভিডিওর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি RTMP, SRT, এবং WebRTC এর মাধ্যমে ইনজেস্ট গ্রহণ করে এবং WebRTC (~0.5 সেকেন্ড ল্যাটেন্সি), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, এবং RTSP এর মাধ্যমে দর্শকদের কাছে স্ট্রিম সরবরাহ করে — সবই একটি একক সার্ভার থেকে। একটি বিল্ট-ইন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড আপনাকে স্ট্রিম পরিচালনা করতে, অ্যাপ্লিকেশন কনফিগার করতে এবং বাহ্যিক সরঞ্জাম ছাড়াই সংযোগগুলি নিরীক্ষণ করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং মানে প্রতি-স্ট্রিম কোনো ফি নেই, কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা নেই এবং আপনার দর্শকদের ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা। আপনি একটি টেলিহেলথ প্ল্যাটফর্ম, একটি ই-লার্নিং ক্লাসরুম, একটি লাইভ নিলাম, বা একটি স্পোর্টস ব্রডকাস্ট তৈরি করুন না কেন, অ্যান্ট মিডিয়া সার্ভার আপনাকে একটি উৎপাদন-প্রস্তুত ভিত্তি দেয় যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন।
Ant Media Server CE-এর মূল ফিচারগুলো
অতি-নিম্ন বিলম্ব WebRTC
WebRTC এর মাধ্যমে ০.৫ সেকেন্ডের কম এন্ড-টু-এন্ড ল্যাটেন্সিতে স্ট্রিম গ্রহণ এবং প্লে করুন, যা রিয়েল-টাইম ইন্টারেক্টিভ ভিডিও অভিজ্ঞতা সক্ষম করে।
বহু-প্রোটোকল গ্রহণ
OBS, FFmpeg, IP ক্যামেরা এবং যেকোনো RTMP, SRT, বা WebRTC-সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎস থেকে অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই লাইভ স্ট্রিম গ্রহণ করুন।
HLS এবং CMAF বিতরণ
স্ট্যান্ডার্ড HLS এবং CMAF LL-HLS এর মাধ্যমে স্ট্রিম পরিবেশন করুন যাতে যেকোনো ডিভাইস বা CDN-এর দর্শকরা প্লাগইন ছাড়াই দেখতে পারেন।
বিল্ট-ইন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
পোর্ট 5080-এ ইন্টিগ্রেটেড ওয়েব কনসোলের মাধ্যমে স্ট্রিম অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা করুন, লাইভ সেশনগুলি পরিদর্শন করুন এবং সার্ভার সেটিংস কনফিগার করুন।
রেকর্ডিং এবং ভিওডি
স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইভ স্ট্রিম MP4 বা HLS-এ রেকর্ড করুন এবং একই সার্ভার থেকে সেগুলিকে অন-ডিমান্ড কন্টেন্ট হিসাবে পরিবেশন করুন।
কেন Hostinger-এ Ant Media Server CE রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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