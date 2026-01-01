এক ক্লিকে গ্যাটাস স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় মাল্টি-প্রোটোকল মনিটরিং, শর্তাধীন সতর্কতা এবং রিয়েল-টাইম আপটাইম ড্যাশবোর্ড সহ ডেভেলপার-কেন্দ্রিক স্ট্যাটাস পেজ।
Gatus-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gatus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্যাটাস হল একটি ডেভেলপার-ফার্স্ট আপটাইম মনিটরিং টুল এবং স্ট্যাটাস পেজ যা HTTP API, TCP পরিষেবা, DNS রেকর্ড, ICMP টার্গেট, SSH হোস্ট, gRPC এন্ডপয়েন্ট এবং SSL সার্টিফিকেটের স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে একটি ডিক্লারেটিভ YAML কনফিগারেশন থেকে। এটি শর্তাবলী মূল্যায়ন করে — স্ট্যাটাস কোড, প্রতিক্রিয়ার সময়, বডি কন্টেন্ট এবং সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হওয়া — এবং প্রতিটি এন্ডপয়েন্টের জন্য ঐতিহাসিক আপটাইম শতাংশ সহ একটি রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড রেন্ডার করে।
আপনার নিজের VPS-এ গ্যাটাস সেলফ-হোস্ট করা আপনার মনিটরিং পরিকাঠামোকে এটি যে পরিষেবাগুলি পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে স্বাধীন রাখে, প্রতি-চেক SaaS ফি বাদ দেয় এবং আপনাকে 40টিরও বেশি ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সতর্কতা পাঠাতে দেয় — যার মধ্যে Slack, Discord, PagerDuty এবং Telegram রয়েছে — আপনার মনিটরিং ডেটা আপনার পরিবেশ ছেড়ে না গিয়ে।
Gatus-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল মনিটরিং
একটি একক YAML কনফিগ থেকে HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, এবং SSL সার্টিফিকেটের মেয়াদোত্তীর্ণতা নিরীক্ষণ করুন — কোনো এজেন্ট বা অতিরিক্ত কোডের প্রয়োজন নেই।
শর্তসাপেক্ষ সতর্কতা
স্ট্যাটাস কোড, প্রতিক্রিয়ার সময়, JSON বডি ফিল্ড এবং সার্টিফিকেট মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার উপর সুনির্দিষ্ট সতর্কতা শর্তাবলী সংজ্ঞায়িত করুন, স্ল্যাক এবং পেজারডিউটি সহ 40+ ইন্টিগ্রেশন সহ।
Prometheus মেট্রিক্স
এন্ডপয়েন্টের স্বাস্থ্য এবং লেটেন্সি একটি /metrics এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করুন, যা গ্রাফানা এবং আপনার বিদ্যমান অবজার্ভেবিলিটি স্ট্যাকের সাথে সরাসরি ইন্টিগ্রেশনের জন্য।
সন্নিবেশযোগ্য ব্যাজ
গিটহাব রিডমি, ডকুমেন্টেশন সাইট, অথবা সর্বজনীন স্ট্যাটাস পেজে এম্বেড করার জন্য SVG আপটাইম এবং রেসপন্স-টাইম ব্যাজ তৈরি করুন।
রক্ষণাবেক্ষণের সময়কাল
ডিপ্লয়মেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচিত বিভ্রাটের সময় মিথ্যা সতর্কতা দমন করার জন্য ডাউনটাইম পিরিয়ড নির্ধারণ করুন, আপনার সতর্কতা নিয়মগুলিতে হাত না দিয়েই।
কেন Hostinger-এ Gatus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।