এক ক্লিকে Jaeger স্থাপন করুন।
মাইক্রোসার্ভিস আর্কিটেকচারে রিকোয়েস্ট ফ্লো নিরীক্ষণ এবং পারফরম্যান্স সমস্যা নির্ণয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং প্ল্যাটফর্ম।
Jaeger-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jaeger দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জেগার হল এন্ড-টু-এন্ড ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং-এর জন্য একটি CNCF গ্র্যাজুয়েটেড প্রজেক্ট, যা মূলত উবারে তৈরি করা হয়েছিল হাজার হাজার মাইক্রোসার্ভিস নিরীক্ষণের জন্য। এটি আপনার সিস্টেমের মাধ্যমে অনুরোধগুলি কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা ক্যাপচার করে — যা সার্ভিস নির্ভরতা, সময় বিভাজন, ত্রুটি বিস্তার এবং লেটেন্সি বাধাগুলি প্রকাশ করে যা ঐতিহ্যবাহী লগিংয়ের মাধ্যমে একা অদৃশ্য থাকে। এই ডিপ্লয়মেন্ট আধুনিক ইন্সট্রুমেন্টেশন লাইব্রেরিগুলির সাথে সামঞ্জস্যের জন্য ওপেনটেলিমেট্রি প্রোটোকল (OTLP) সমর্থন করে।
জেগারকে সেলফ-হোস্ট করা ট্রেস ডেটা — যা প্রায়শই ব্যবহারকারীর শনাক্তকারী, ডেটাবেস কোয়েরি এবং অভ্যন্তরীণ API বিবরণ ধারণ করে — সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে। আপনি বাণিজ্যিক APM বিক্রেতাদের থেকে প্রতি-ট্রেস মূল্য এড়াতে পারেন এবং ধারণ ও অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন, আপনার ট্র্যাফিকের পরিমাণের পরিবর্তে আপনার VPS-এর সাথে স্কেল করা যায় এমন অনুমানযোগ্য খরচ সহ।
Jaeger-এর মূল ফিচারগুলো
OpenTelemetry সাপোর্ট
নেটিভ OTLP ইনজেশন মানে হল OpenTelemetry SDKs দিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট করা যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন কাস্টম এক্সপোর্টার ছাড়াই জেগারে ট্রেস পাঠাতে পারে।
সার্ভিস নির্ভরতা গ্রাফ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি পরিষেবা গ্রাফগুলি আপনার আর্কিটেকচারের প্রতিটি পরিষেবার মধ্যে কল সম্পর্ক এবং অনুরোধের পরিমাণ দেখায়।
গভীর ট্রেস বিশ্লেষণ
বিস্তারিত ট্রেস টাইমলাইনগুলি ধীর কোয়েরি এবং ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার জন্য সময়কাল, ট্যাগ এবং লগ সহ প্রতিটি স্প্যান এবং অপারেশনকে বিশ্লেষণ করে।
ট্রেস তুলনা
একটি স্থাপনার আগে এবং পরের ট্রেসগুলি তুলনা করুন যাতে কোড পরিবর্তনের দ্বারা প্রবর্তিত কর্মক্ষমতা হ্রাস বা নতুন ত্রুটির ধরণ দ্রুত সনাক্ত করা যায়।
অভিযোজিত স্যাম্পলিং
উচ্চ-ট্রাফিক সিস্টেমে পর্যবেক্ষণযোগ্যতার গভীরতা এবং স্টোরেজ ও ইনজেশন খরচের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গতিশীলভাবে ট্রেস সংগ্রহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন।
কেন Hostinger-এ Jaeger রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।