এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেনক্লাউড স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ফাইল সিঙ্ক, শেয়ারিং এবং কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম — নেক্সটক্লাউড এবং গুগল ড্রাইভের একটি সার্বভৌম বিকল্প।
OpenCloud-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenCloud দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenCloud হলো ফাইল সিনক্রোনাইজেশন, শেয়ারিং এবং টিম কোলাবোরেশনের জন্য একটি আধুনিক ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম। পারফরম্যান্স এবং ন্যূনতম রিসোর্স ফুটপ্রিন্টের জন্য Go-তে তৈরি, এটি তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা বা ভেন্ডর অবকাঠামোর উপর নির্ভরতা ছাড়াই একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড স্টোরেজ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ঐতিহ্যবাহী ফাইল সিঙ্ক সলিউশনগুলির বিপরীতে, OpenCloud-এ একটি বিল্ট-ইন আইডেন্টিটি প্রোভাইডার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই এটি কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস বা LDAP সার্ভার ছাড়াই একটি একক কন্টেইনার হিসাবে চলে।
আপনার নিজের VPS-এ OpenCloud সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার ফাইল এবং কোলাবোরেশন ডেটার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। ডকুমেন্ট, ছবি, শেয়ার করা ফোল্ডার এবং ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট সবই আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে — কোনো প্ল্যাটফর্ম-আরোপিত স্টোরেজ সীমা এবং আপনার ডেটা অ্যাক্সেসের সাথে যুক্ত কোনো সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই।
OpenCloud-এর মূল ফিচারগুলো
Single-Container স্থাপনা
অন্তর্নির্মিত পরিচয় ব্যবস্থাপনা মানে ওপেনক্লাউড একটি কন্টেইনার হিসাবে স্থাপন করা হয়, যার জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস বা LDAP সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।
ফাইল সিঙ্ক এবং শেয়ারিং
ডেস্কটপ এবং মোবাইল ক্লায়েন্ট জুড়ে ফাইল সিঙ্ক করুন, এবং গ্রানুলার অনুমতি নিয়ন্ত্রণ সহ ফোল্ডার বা স্বতন্ত্র ফাইল শেয়ার করুন।
WebDAV এবং CalDAV অ্যাক্সেস
আপনার স্টোরেজকে WebDAV এর মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক ড্রাইভ হিসাবে মাউন্ট করুন এবং CalDAV ও CardDAV প্রোটোকলের মাধ্যমে ক্যালেন্ডার ও পরিচিতিগুলি পরিচালনা করুন।
ডেস্কটপ এবং মোবাইল ক্লায়েন্ট
উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য অফিসিয়াল সিঙ্ক ক্লায়েন্ট আপনার সমস্ত ডিভাইসে ফাইলগুলি উপলব্ধ রাখে।
Collabora Office একীকরণ
আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে না বেরিয়েই ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট এবং উপস্থাপনাগুলির ব্রাউজার-ভিত্তিক সম্পাদনা সক্ষম করতে Collabora Online যোগ করুন।
সুনির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড নীতিমালা
প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা মান পূরণের জন্য সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য, অক্ষর শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা এবং একটি নিষিদ্ধ পাসওয়ার্ডের তালিকা প্রয়োগ করুন।
কেন Hostinger-এ OpenCloud রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।