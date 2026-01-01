এক ক্লিকে Pastefy ইনস্টল করুন।
১০০+ ভাষার জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ফোল্ডার অর্গানাইজেশন, পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেসের জন্য একটি REST API সহ সেল্ফ-হোস্টেড পেস্টবিন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pastefy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pastefy হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড পেস্টবিন প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপার এবং টিমগুলোকে পাবলিক কোড শেয়ারিং পরিষেবাগুলোর একটি ব্যক্তিগত, ফিচার-সমৃদ্ধ বিকল্প প্রদান করে। ১০০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, স্নিপেট সংগ্রহের জন্য ফোল্ডার অর্গানাইজেশন, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত পেস্ট এবং কনফিগারযোগ্য এক্সপায়ারেশন সহ, এটি তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সংবেদনশীল কন্টেন্ট না পাঠিয়ে প্রতিটি কোড-শেয়ারিং পরিস্থিতি কভার করে। একটি REST API CI পাইপলাইন, এডিটর এবং অটোমেশন স্ক্রিপ্ট থেকে প্রোগ্রাম্যাটিক স্নিপেট তৈরি সক্ষম করে।
আপনার VPS-এ Pastefy সেল্ফ-হোস্ট করা API কী, ডেটাবেজ ক্রেডেনশিয়াল, অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন এবং মালিকানাধীন লজিক সম্পূর্ণরূপে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে। আপনি পাবলিক পেস্টবিন পরিষেবাগুলোর সাইজ এবং রেট লিমিট দূর করেন এবং কাস্টম ডেটা রিটেনশন নীতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করেন যা আপনার প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
Pastefy-এর মূল ফিচারগুলো
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং
১০০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং এবং মার্কআপ ভাষা সমর্থন করে সঠিক হাইলাইটিং সহ, যা পর্যালোচনা, ডিবাগিং সেশন এবং পেয়ার প্রোগ্রামিংয়ের সময় জটিল কোডকে পঠনযোগ্য করে তোলে।
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত পেস্টসমূহ
পাসওয়ার্ড দিয়ে সংবেদনশীল স্নিপেট লক করুন যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত প্রাপকরা সমস্যা সমাধানের সময় শেয়ার করা শংসাপত্র, কনফিগারেশন ফাইল বা মালিকানাধীন কোড দেখতে পারেন।
ফোল্ডার বিন্যাস
সম্পর্কিত স্নিপেটগুলিকে ফোল্ডারে গ্রুপ করুন এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট, কনফিগারেশন উদাহরণ এবং রেফারেন্স বাস্তবায়নের কিউরেটেড সংগ্রহগুলি বজায় রাখুন।
পেস্টের মেয়াদ শেষ
মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় সেট করুন যাতে সংবেদনশীল ডিবাগিং তথ্য, অস্থায়ী টোকেন এবং ঘটনার লগ ম্যানুয়াল পরিষ্কারের প্রয়োজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়।
REST API অ্যাক্সেস
একটি সহজ REST API ব্যবহার করে CI/CD পাইপলাইন, এডিটর প্লাগইন এবং অটোমেশন স্ক্রিপ্ট থেকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে পেস্ট তৈরি এবং পুনরুদ্ধার করুন।
কেন Hostinger-এ Pastefy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।