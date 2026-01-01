এক ক্লিকে গ্র্যাভ ইনস্টল করুন।
দ্রুত, আধুনিক ফ্ল্যাট-ফাইল সিএমএস যার কোনো ডেটাবেজ প্রয়োজন হয় না — শুধু মার্কডাউন ফাইল, ট্যুইগ টেমপ্লেট এবং একটি প্লাগইন ইকোসিস্টেম।
Grav-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grav দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grav হলো একটি আধুনিক ফ্ল্যাট-ফাইল CMS যা ফাইলসিস্টেমে সমস্ত কনটেন্ট মার্কডাউন ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করে, সম্পূর্ণরূপে ডেটাবেজকে বাদ দিয়ে। Twig টেমপ্লেটিং সহ PHP-তে তৈরি, এটি ফাইল-ভিত্তিক ক্যাশিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত পেজ লোড সরবরাহ করে, অ-প্রযুক্তিগত সম্পাদকদের জন্য একটি বিল্ট-ইন অ্যাডমিন প্যানেল এবং ফর্ম, SEO, সার্চ ও বহুভাষিক কনটেন্টের জন্য ৩০০টিরও বেশি প্লাগইন রয়েছে।
আপনার VPS-এ Grav স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হলো ব্যাকআপগুলি একটি ফোল্ডার কপি করার মতোই সহজ, ভার্সন কন্ট্রোল Git দ্বারা নেটিভভাবে পরিচালিত হয় এবং কোনো ডেটাবেজ সংযোগের সীমাবদ্ধতা, কোয়েরি টিউনিংয়ের ঝামেলা বা আলাদা ব্যাকআপ জবের প্রয়োজন নেই — শুধু ফাইল এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে চলে।
Grav-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ডেটাবেস প্রয়োজন নেই
সমস্ত বিষয়বস্তু মার্কডাউন ফাইল হিসাবে থাকে, যা ডেটাবেস সেটআপ, সংযোগ পুলিং, বা সাধারণ সাইটের কাজের চাপের জন্য কোয়েরি অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
অন্তর্নির্মিত অ্যাডমিন প্যানেল
কমান্ড লাইন স্পর্শ না করে বা ফাইল সরাসরি এডিট না করেই একটি পরিমার্জিত ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে পেজ, থিম, প্লাগইন এবং ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করুন।
সমৃদ্ধ প্লাগইন ইকোসিস্টেম
৩০০টিরও বেশি প্লাগইন ফর্ম, বহুভাষিক সমর্থন, অনুসন্ধান, এসইও, চিত্র অপ্টিমাইজেশন এবং আরও অনেক কিছু কভার করে — অ্যাডমিন প্যানেল থেকে এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।
গিট-বান্ধব কনটেন্ট
ফাইল-ভিত্তিক আর্কিটেকচার পুরো সাইটটিকে — বিষয়বস্তু, কনফিগারেশন এবং কোড — স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা এবং পরিবর্তনের ইতিহাসের জন্য গিট-এ ট্র্যাকযোগ্য করে তোলে।
Twig টেম্পলেটিং
শক্তিশালী কন্টেন্ট API, ট্যাক্সোনমি সিস্টেম এবং মিডিয়া পাইপলাইনে অ্যাক্সেস সহ Twig টেমপ্লেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে সম্পূর্ণ কাস্টম থিম তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Grav রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।