এক ক্লিকে লেম্মি স্থাপন করুন।
ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম যা সম্প্রদায়গুলিকে স্বাধীন ফোরাম পরিচালনা করতে দেয় এবং অ্যাক্টিভিটিপাব ফেডিভার্সের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত।
Lemmy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lemmy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লেমি একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম — রেডিটের মতো, তবে প্রতিটি সার্ভার তার সম্প্রদায় দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় এবং সমস্ত সার্ভার অ্যাকটিভিটিপাব প্রোটোকলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে ব্যবহারকারীরা ফেডিভার্স জুড়ে সম্প্রদায়গুলিতে সদস্যতা নিতে পারে। কম রিসোর্স ব্যবহার এবং উচ্চ কনকারেন্সির জন্য রাস্টে নির্মিত, লেমি থ্রেডেড মন্তব্য, ভোট-ভিত্তিক র্যাঙ্কিং, কাস্টম কমিউনিটি মডারেশন, একাধিক সাজানোর অ্যালগরিদম এবং একটি পরিমার্জিত ওয়েব UI সরবরাহ করে।
আপনার VPS-এ লেমি স্ব-হোস্ট করা সম্প্রদায় সংগঠক, শখের গোষ্ঠী এবং বিশেষ আগ্রহের ব্যক্তিদের বিজ্ঞাপন-সমর্থিত রাজস্ব মডেল, অ্যালগরিদমিক ফিড ম্যানিপুলেশন বা একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে ডেটা সংগ্রহ ছাড়াই তাদের নিজস্ব ফোরাম চালাতে দেয়। বান্ডেল করা PostgreSQL এবং pict-rs ইমেজ হোস্টিং আপনার অবকাঠামোর মধ্যে সবকিছু রাখে।
Lemmy-এর মূল ফিচারগুলো
ফেডারেটেড কমিউনিটি
যেকোনো লেমি ইনস্ট্যান্সের ব্যবহারকারীরা আপনার সার্ভারের কমিউনিটিগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারে, এবং আপনার ব্যবহারকারীরা ফেডিভার্সের যেকোনো জায়গার কমিউনিটিগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারে।
থ্রেডেড মন্তব্য এবং ভোটিং
পরিচিত রেডিট-স্টাইলের থ্রেডেড আলোচনা, যেখানে আপ এবং ডাউন ভোটিং, একাধিক সাজানোর অ্যালগরিদম (হট, টপ, নতুন, বিতর্কিত) এবং অসীম থ্রেডিং গভীরতা রয়েছে।
প্রতি-সম্প্রদায় মডারেশন
প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব মডারেটর রয়েছে যাদের সুনির্দিষ্ট অনুমতি, কাস্টম নিয়মাবলী, এবং স্বচ্ছতার জন্য একটি ডেডিকেটেড মড লগ রয়েছে।
বিল্ট-ইন ইমেজ হোস্টিং
বান্ডেল করা পিক্ট-আরএস সার্ভার ব্যবহারকারীদের কোনো বাহ্যিক CDN বা তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা ছাড়াই সরাসরি আপনার ইনস্ট্যান্সে ছবি এবং ভিডিও আপলোড করতে দেয়।
অ্যান্টি-স্প্যাম বৈশিষ্ট্য
সাইনআপে ক্যাপচা, রেট লিমিটিং, ইনস্ট্যান্স-ব্যাপী অ্যালাউলিস্ট এবং ব্লক্লিস্ট, এবং কনফিগারযোগ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশন স্প্যাম এবং অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখে।
মোবাইল অ্যাপস
একাধিক iOS এবং Android অ্যাপ যেকোনো Lemmy ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দের যেকোনো মোবাইল ক্লায়েন্ট থেকে ব্রাউজ করতে এবং পোস্ট করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Lemmy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।