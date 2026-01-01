এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে মর্ফিক স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এআই সার্চ ইঞ্জিন যা লিঙ্কের তালিকার পরিবর্তে জেনারেটিভ, উদ্ধৃত উত্তর প্রদান করে।
Morphic-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Morphic দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মর্ফিক একটি ওপেন-সোর্স এআই-চালিত সার্চ ইঞ্জিন যা বৃহৎ ভাষা মডেলগুলিকে রিয়েল-টাইম ওয়েব সার্চের সাথে একত্রিত করে কাঠামোগত, উৎস-উল্লেখিত উত্তর তৈরি করে। লিঙ্কগুলির একটি র্যাঙ্ক করা তালিকার পরিবর্তে, মর্ফিক ওয়েব কন্টেন্ট পড়ে এবং সংশ্লেষণ করে যাতে ব্যবহারকারীরা যাচাইযোগ্য রেফারেন্স সহ একটি সরাসরি প্রতিক্রিয়া পায়। এটি OpenAI, Anthropic, Google Gemini, এবং স্থানীয় Ollama মডেলগুলিকে সমর্থন করে, যা আপনাকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে AI ব্যাকএন্ড বেছে নিতে দেয়।
মর্ফিককে স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি সার্চ কোয়েরি এবং কথোপকথনের ইতিহাস আপনার নিজের সার্ভারে থাকে। এই ডিপ্লয়মেন্টটি সার্চ ব্যাকএন্ড হিসাবে SearXNG বান্ডেল করে, তাই কোনো বাহ্যিক সার্চ API সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না — শুধুমাত্র একটি AI প্রদানকারী কী এবং আপনার VPS।
Morphic-এর মূল ফিচারগুলো
জেনারেটিভ উদ্ধৃত উত্তর
মর্ফিক একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংশ্লেষণ করে এবং ইনলাইন উদ্ধৃতি সহ একটি সুসংগঠিত উত্তর উপস্থাপন করে, যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিটি দাবি পড়তে এবং যাচাই করতে পারে।
একাধিক AI প্রোভাইডার সমর্থন
ইন্টারফেস পরিবর্তন না করেই OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, অথবা একটি স্থানীয় Ollama ইনস্ট্যান্সের মধ্যে স্যুইচ করুন — শুধু আপনার API কী আপডেট করুন।
স্থায়ী চ্যাট ইতিহাস
প্রতিটি অনুসন্ধান কথোপকথন PostgreSQL-এ সংরক্ষিত হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা পূর্ববর্তী থ্রেডগুলিতে ফিরে যেতে পারে, অনুসরণমূলক প্রশ্ন চালিয়ে যেতে পারে এবং লিঙ্কের মাধ্যমে ফলাফল শেয়ার করতে পারে।
একত্রিত ব্যক্তিগত অনুসন্ধান
SearXNG ওয়েব সার্চ ব্যাকএন্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ কোনো সার্চ API সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন নেই এবং ক্যোয়ারিগুলি বাণিজ্যিক সার্চ প্রদানকারীদের কাছে পৌঁছায় না।
ফলো-আপ প্রশ্ন
মর্ফিক একটি সার্চ থ্রেডের মধ্যে মাল্টি-টার্ন কথোপকথন সমর্থন করে, যা ব্যবহারকারীদের নতুন করে শুরু না করেই যেকোনো উত্তর পরিমার্জন, প্রসারিত বা পুনঃনির্দেশিত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Morphic রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।