এক ক্লিকে নেকো স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ভার্চুয়াল ব্রাউজার যা WebRTC এর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে একাধিক ব্যবহারকারীর কাছে একটি শেয়ার করা সেশন স্ট্রিম করে।
Neko-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Neko দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Neko হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড ভার্চুয়াল ব্রাউজার যা WebRTC-এর মাধ্যমে একটি লাইভ ব্রাউজার সেশন স্ট্রিম করে যাতে একাধিক ইউজার একই সাথে এটি দেখতে এবং কন্ট্রোল করতে পারে। প্রাথমিকভাবে ওয়াচ পার্টির জন্য তৈরি করা হলেও, এটি একটি বহুমুখী রিমোট-ব্রাউজার প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যা পারসিস্টেন্ট প্রোফাইল স্টোরেজ সহ Firefox, Chromium এবং অন্যান্য ইঞ্জিন সাপোর্ট করে।
আপনার নিজের VPS-এ Neko সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে সেশনে কে অ্যাক্সেস করতে পারবে তার উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়, আপনার হোম আইপি ব্যক্তিগত রাখে এবং থার্ড-পার্টি স্ক্রিন-শেয়ারিং সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি সংযুক্ত ভিউয়ারের কাছে মসৃণভাবে স্ট্রিম করার জন্য প্রয়োজনীয় আপলোড ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে।
Neko-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম WebRTC স্ট্রিমিং
অতি-নিম্ন লেটেন্সি স্ট্রিমিং দূরবর্তী ব্রাউজার ইন্টারঅ্যাকশনকে স্থানীয় ব্রাউজিংয়ের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে, এমনকি একাধিক একযোগে দর্শক থাকলেও।
একাধিক ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ
একাধিক ব্যবহারকারী একই সেশনে কার্সার নিয়ন্ত্রণ এবং কীবোর্ড ইনপুট ভাগ করে নিতে পারে, যেখানে ভিজ্যুয়াল সূচক প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর কার্সারের অবস্থান দেখায়।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
অ্যাডমিন এবং সদস্যের ভূমিকা আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রদান বা প্রত্যাহার করতে দেয়, সংবেদনশীল ক্রিয়াকলাপ সুরক্ষিত রেখে যখন সহযোগিতামূলক ব্রাউজিংয়ের অনুমতি দেয়।
স্থায়ী ব্রাউজার প্রোফাইল
ব্রাউজার সেটিংস, বুকমার্ক এবং সেশন ডেটা একটি নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষণ করা হয় যাতে আপনার ভার্চুয়াল ব্রাউজার পুনরায় চালু করার পরে ঠিক যেখান থেকে এটি ছেড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে।
নমনীয় ব্রাউজার ইঞ্জিন
আপনার গোপনীয়তা, সামঞ্জস্যতা বা বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে Firefox, Chromium, ungoogled-chromium এবং অন্যান্য সংস্করণ থেকে বেছে নিন।
কেন Hostinger-এ Neko রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।