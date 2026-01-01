এক ক্লিকে GIMP স্থাপন করুন।
পেশাদার ওপেন-সোর্স ইমেজ এডিটর যা একটি রিমোট ডেস্কটপ ইন্টারফেসের মাধ্যমে যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
GIMP-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GIMP দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GIMP (জিএনইউ ইমেজ ম্যানিপুলেশন প্রোগ্রাম) হলো একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স রাস্টার গ্রাফিক্স এডিটর যার ফিচার সেট বাণিজ্যিক টুলের সাথে তুলনীয়। এটি একটিমাত্র অ্যাপ্লিকেশনে ফটো রিটাচিং, কালার কারেকশন, লেয়ার-ভিত্তিক কম্পোজিটিং, ডিজিটাল পেইন্টিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন পরিচালনা করে। এই টেমপ্লেটটি KasmVNC-এর মাধ্যমে একটি ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ডেস্কটপে GIMP রান করে, তাই স্থানীয়ভাবে কিছু ইনস্টল না করেই যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার সম্পূর্ণ এডিটিং পরিবেশ অ্যাক্সেসযোগ্য।
একটি VPS-এ GIMP হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার কাস্টম ব্রাশ, স্ক্রিপ্ট এবং প্রোজেক্ট ফাইলগুলি যেকোনো মেশিন থেকে সর্বদা উপলব্ধ। ডেডিকেটেড CPU এবং RAM রিসোর্সগুলি বড় ক্যানভাস এবং ব্যাচ এক্সপোর্ট কাজগুলি পরিচালনা করে যা একটি কম-স্পেকের স্থানীয় ডিভাইসের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।
GIMP-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে KasmVNC এর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ GIMP ওয়ার্কস্পেস অ্যাক্সেস করুন — কোনো ডিভাইসে স্থানীয় ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
উন্নত রিটাচিং টুলস
পেশাদার ফটো রিটাচিং, কালার কারেকশন, টোন ম্যাপিং, এবং হিলিং টুলস ফটোগ্রাফার এবং ডিজাইনারদের জন্য।
লেয়ার কম্পোজিটিং
জটিল চিত্র কম্পোজিশনের জন্য মাস্ক, ব্লেন্ড মোড এবং গ্রুপিং সহ স্তর-ভিত্তিক সম্পাদনা।
স্ক্রিপ্টিং অটোমেশন
স্ক্রিপ্ট-ফু এবং পাইথন-ফু স্ক্রিপ্টিং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ স্বয়ংক্রিয় করে এবং বড় চিত্র সেটগুলির ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে।
বিস্তৃত ফরম্যাট সমর্থন
রূপান্তর সরঞ্জাম ছাড়াই PSD, TIFF, WebP, এবং RAW সহ শত শত ফাইল ফরম্যাট খুলুন, সম্পাদনা করুন এবং এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ GIMP রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।