এক ক্লিকে pygeoapi স্থাপন করুন।
পাইথন সার্ভার যা HTTP এর মাধ্যমে ভূ-স্থানিক ডেটা প্রকাশের জন্য OGC API স্ট্যান্ডার্ডের স্যুট বাস্তবায়ন করে।
pygeoapi-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
pygeoapi দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
pygeoapi হল OGC API স্ট্যান্ডার্ড (ফিচার, কভারেজ, টাইলস, রেকর্ড, প্রসেস, ইডিআর) এর একটি ওপেন-সোর্স পাইথন বাস্তবায়ন যা ভূ-স্থানিক ডেটাসেটগুলিকে একটি আবিষ্কারযোগ্য, ব্রাউজেবল RESTful API-তে পরিণত করে। এটি একটি বিল্ট-ইন HTML ব্রাউজার বান্ডিল করে যাতে নন-ডেভেলপাররা কোনো একক অনুরোধ না লিখে সংগ্রহগুলি নেভিগেট করতে, মানচিত্রে আইটেমগুলি পরিদর্শন করতে এবং GeoJSON ডাউনলোড করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ pygeoapi স্ব-হোস্ট করা আপনাকে কোন ডেটাসেটগুলি উন্মুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি কোথায় থাকে এবং কে সেগুলি কোয়েরি করতে পারে তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, অথবা রিমোট WFS/WMS উৎসগুলি সংযুক্ত করুন, এবং বান্ডিল করা Traefik প্রক্সি দ্বারা পরিচালিত HTTPS সহ আপনার নিজের ডোমেনের অধীনে সেগুলি প্রকাশ করুন।
pygeoapi-এর মূল ফিচারগুলো
OGC API মান
একটি একক কনফিগারেশন ফাইল ব্যবহার করে OGC API ফিচার, কভারেজ, টাইলস, রেকর্ড, প্রসেস এবং পরিবেশগত ডেটা পুনরুদ্ধার বাস্তবায়ন করে।
বিল্ট-ইন HTML ব্রাউজার
প্রতিটি সংগ্রহ, আইটেম এবং প্রক্রিয়া একটি ইন্টারেক্টিভ লিফলেট ম্যাপ এবং সুন্দরভাবে প্রিন্ট করা JSON সহ ওয়েব UI থেকে ব্রাউজ করা যায়।
অনেক ডেটা ব্যাকএন্ড
PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON, এবং রিমোট WFS উৎসগুলিকে ইউনিফাইড প্রদানকারীদের মাধ্যমে পরিবেশন করুন।
OpenAPI নথি
একটি OpenAPI 3.0 বিবরণ এবং Swagger/Redoc UI কনফিগারেশন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় যাতে ক্লায়েন্টরা দ্রুত ইন্টিগ্রেট করতে পারে।
ভূ-স্থানিক প্রক্রিয়াকরণ
আপনার প্রকাশিত ডেটার বিরুদ্ধে চাহিদা অনুযায়ী রূপান্তর, বিশ্লেষণ এবং ETL কাজ চালানোর জন্য পাইথন ফাংশনগুলিকে OGC API প্রসেস হিসাবে উন্মুক্ত করুন।
STAC এবং মেটাডেটা ক্যাটালগ
চিত্র এবং রেকর্ডের STAC-সম্মত ক্যাটালগ প্রকাশ করুন যাতে অংশীদাররা প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে আপনার ভূ-স্থানিক ডেটা অনুসন্ধান ও ক্রল করতে পারে।
কেন Hostinger-এ pygeoapi রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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