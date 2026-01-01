এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Pinry স্থাপন করুন।
ছবি এবং ভিডিও সংরক্ষণ, ট্যাগিং এবং সংগঠিত করার জন্য স্ব-হোস্টেড পিন্টারেস্ট-স্টাইলের ইমেজ বোর্ড।
Pinry-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pinry দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pinry হলো একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড ইমেজ বোর্ড যা আপনাকে ছবি, ভিডিও এবং ওয়েব পেজ একটি দৃষ্টিনন্দন টাইলিং লেআউটে সংগ্রহ করতে, ট্যাগ করতে এবং ব্রাউজ করতে দেয় — Pinterest-এর মতো কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে। এটি একটি Django REST Framework ব্যাক-এন্ডকে একটি Vue.js ফ্রন্ট-এন্ডের সাথে একত্রিত করে এবং জিরো-ডিপেন্ডেন্সি সেটআপের জন্য SQLite দ্বারা সমর্থিত একটি একক Docker কন্টেইনার হিসাবে আসে।
Pinry সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ আপনার নিজের VPS-এ ব্যক্তিগত থাকে, যেখানে কোনো অ্যালগরিদমিক ফিড, বিজ্ঞাপন থাকে না এবং আপনি যদি পাবলিক অ্যাক্সেস সক্ষম করেন তবে ব্রাউজ করার জন্য কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না। মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট, পাবলিক ও প্রাইভেট বোর্ড, ব্রাউজার এক্সটেনশন কম্প্যাটিবিলিটি এবং একটি সম্পূর্ণ REST API এটিকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং ছোট কোলাবোরেটিভ টিম উভয়ের জন্যই উপযুক্ত করে তোলে।
Pinry-এর মূল ফিচারগুলো
ট্যাগ-ভিত্তিক সন্ধান
প্রতিটি পিনে একাধিক ট্যাগ বরাদ্দ করুন এবং ট্যাগ দ্বারা আপনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ তাৎক্ষণিকভাবে ফিল্টার করুন — কোনো নেস্টেড ফোল্ডারের প্রয়োজন নেই।
মাল্টি-ইউজার বোর্ড
প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা বোর্ড তৈরি করুন এবং প্রতিটি বোর্ডের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট অ্যাক্সেস সেটিংস সহ দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
ব্রাউজার এক্সটেনশন সাপোর্ট
যেকোনো ওয়েব পেজ থেকে সরাসরি আপনার পিনরি বোর্ডে ছবি সংরক্ষণ করুন অফিসিয়াল ব্রাউজার এক্সটেনশন ব্যবহার করে।
REST API
বিল্ট-ইন জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক এপিআই-এর মাধ্যমে পিন তৈরি স্বয়ংক্রিয় করুন এবং প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে সংগ্রহগুলি পরিচালনা করুন।
মাল্টি-আর্ক ডকার ইমেজ
অফিসিয়াল ইমেজ AMD64, ARMv7, এবং ARMv8 সমর্থন করে — এটি স্ট্যান্ডার্ড VPS সার্ভার এবং ARM-ভিত্তিক বোর্ড উভয় ক্ষেত্রেই চলে।
কেন Hostinger-এ Pinry রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।