এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ডেটালাইন স্থাপন করুন।
এআই-চালিত এসকিউএল চ্যাট টুল যা আপনাকে সাধারণ ইংরেজি ব্যবহার করে যেকোনো ডেটাবেস কোয়েরি এবং ভিজ্যুয়ালাইজ করতে দেয়।
Dataline-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dataline দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dataline হল একটি গোপনীয়তা-প্রথম, ওপেন-সোর্স ডেটা বিশ্লেষণ টুল যা প্রাকৃতিক ভাষাকে SQL কোয়েরিতে অনুবাদ করে, আপনাকে SQL-এর একটি লাইনও না লিখে ডেটাবেস অন্বেষণ করতে দেয়। PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, বা Excel ফাইলগুলি সংযুক্ত করুন এবং তাত্ক্ষণিক ফলাফল ও স্বয়ংক্রিয় ভিজ্যুয়ালাইজেশন পেতে সাধারণ ইংরেজিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
ক্লাউড অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে, আপনার নিজের VPS-এ Dataline স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এখানে কোনো ব্যবহারের সীমা নেই, কোনো প্রতি-সিট ফি নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই — শুধু একটি বুদ্ধিমান কোয়েরি ইন্টারফেস যা আপনার পছন্দের LLM API কী-এর সাথে কাজ করে।
Dataline-এর মূল ফিচারগুলো
স্বাভাবিক ভাষার প্রশ্ন
সাধারণ ইংরেজিতে প্রশ্ন টাইপ করুন এবং ডেটালাইন SQL তৈরি করে, এটি এক্সিকিউট করে, এবং সেকেন্ডের মধ্যে ফরম্যাট করা ফলাফল প্রদান করে।
একাধিক ডাটাবেস সমর্থন
PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে একটি একক ইন্টারফেস থেকে টুল পরিবর্তন না করেই সংযোগ করুন।
স্বয়ংক্রিয় চার্ট তৈরি
আপনার প্রম্পটে একটি চার্ট চান এবং ডেটালাইন সরাসরি কোয়েরি ফলাফল থেকে একটি ভিজ্যুয়ালাইজেশন রেন্ডার করে।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো
আপনার নিজের সার্ভারেই সমস্ত ডেটা থাকে, যা আপনাকে তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ না করে সংবেদনশীল ব্যবসায়িক তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
অনুসন্ধানের ইতিহাস
প্রম্পট পুনরায় টাইপ না করেই পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং ফলাফল সংরক্ষণ করুন এবং পুনরায় দেখুন, সময়ের সাথে সাথে একটি ব্যক্তিগত অ্যানালিটিক্স লাইব্রেরি তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Dataline রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।