এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে KitchenOwl স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড শেয়ার করা মুদিখানার তালিকা, রেসিপি ম্যানেজার এবং খাবার পরিকল্পনাকারী যা যেকোনো ডিভাইস থেকে পুরো পরিবারকে সিঙ্কে রাখে।
KitchenOwl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
KitchenOwl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
KitchenOwl হলো পরিবারের জন্য একটি ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড গ্রোসারি লিস্ট, রেসিপি এবং মিল-প্ল্যানিং অ্যাপ। ফ্লাস্ক ব্যাকএন্ড একটি ফ্লাটার ওয়েব এবং মোবাইল UI-এর সাথে যুক্ত হয়ে শপিং লিস্ট, প্যান্ট্রি ইনভেন্টরি এবং সেভ করা রেসিপি রিয়েল টাইমে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ডিভাইসে সিঙ্ক রাখতে সাহায্য করে — দোকানে ফোন, রান্নাঘরে ট্যাবলেট, এবং অন্য যেকোনো জায়গায় ল্যাপটপ।
আপনার নিজস্ব VPS-এ KitchenOwl সেলফ-হোস্ট করলে আপনার শপিংয়ের অভ্যাস, রেসিপি কালেকশন এবং পারিবারিক রুটিন আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে থাকে, যা গ্রাহকের কেনাকাটার ডেটা থেকে অর্থ উপার্জন করে এমন একটি ফ্রি-টিয়ার SaaS-এর বদলে অনেক ভালো। সিঙ্গেল-কন্টেইনার ডেপ্লয়মেন্টটি কম রিসোর্স ব্যবহারের জন্য SQLite সহ আসে, আনলিমিটেড পরিবার এবং রেসিপি সমর্থন করে এবং ইন-স্টোর লিস্ট এডিটিংয়ের জন্য iOS ও Android-এর মোবাইল অ্যাপের সাথে ইন্টিগ্রেট করে।
KitchenOwl-এর মূল ফিচারগুলো
শেয়ার করা কেনাকাটার তালিকা
ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপ জুড়ে রিয়েল-টাইম সিঙ্ক্রোনাইজড কেনাকাটার তালিকা, যাতে কেনাকাটা বা পরিকল্পনা করার সময় সবাই একই তালিকা দেখতে পায়।
রেসিপি এবং খাবার পরিকল্পনা
রেসিপি সংরক্ষণ করুন (অথবা URL থেকে আমদানি করুন), ক্যালেন্ডারে খাবারের পরিকল্পনা করুন এবং নির্বাচিত রেসিপি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন।
প্যান্ট্রি ট্র্যাকিং
হাতে থাকা জিনিসগুলি ট্র্যাক করুন যাতে খাবারের পরিকল্পনা সেগুলিকে তৈরি করা কেনাকাটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে এবং ডুপ্লিকেট কেনাকাটা এড়ানো যায়।
একাধিক পরিবার
একটি একক ইনস্ট্যান্সে আলাদা আলাদা পরিবার পরিচালনা করুন, প্রতিটি বিচ্ছিন্ন তালিকা, রেসিপি এবং সদস্য সহ ভাগ করা বাড়ি বা বর্ধিত পরিবারের জন্য।
iOS এবং Android অ্যাপস
প্রথম পক্ষের মোবাইল অ্যাপস দ্রুত তালিকা আপডেট, অফলাইন কেনাকাটা এবং বারকোড-স্টাইলের আইটেম এন্ট্রির জন্য আপনার স্ব-হোস্টেড ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত হয়।
স্মার্ট পরামর্শ
আপনার পরিবার সাধারণত একসাথে যে জিনিসগুলি কেনে, সেগুলিকে শেখার মাধ্যমে পণ্যের পরামর্শ এবং আইল-সচেতন সাজানো তালিকা তৈরি দ্রুত করে।
কেন Hostinger-এ KitchenOwl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।