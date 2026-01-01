এক ক্লিকে ইনভিও স্থাপন করুন।
ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট টিমগুলোর জন্য মিনিমালিস্ট সেল্ফ-হোস্টেড ইনভয়েসিং সিস্টেম, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই।
Invio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Invio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Invio হলো একটি দ্রুত, সুনির্দিষ্ট ইনভয়েসিং অ্যাপ্লিকেশন যা ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট টিমগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাদের পূর্ণাঙ্গ CRM প্ল্যাটফর্মের জটিলতা ছাড়াই পেশাদার বিলিং প্রয়োজন। এটি মূল ইনভয়েসিং ওয়ার্কফ্লো — প্রোডাক্ট ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট, ইনভয়েস তৈরি, এবং ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেসের জন্য পাসওয়ার্ড-মুক্ত সুরক্ষিত লিঙ্ক — একটি পরিচ্ছন্ন, লাইটওয়েট ইন্টারফেসে কভার করে যা সাধারণ হার্ডওয়্যারেও তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয়।
আপনার নিজের VPS-এ Invio সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার আর্থিক ডেটা কখনোই কোনো তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে যায় না, কোনো প্রতি-ইনভয়েস ফি এবং কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ ছাড়াই। ইনভয়েস হিস্টরি, প্রোডাক্ট ক্যাটালগ এবং ক্লায়েন্ট রেকর্ড আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে একটি এমবেডেড SQLite ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে, যা আপনাকে আপনার ব্যবসার রেকর্ডের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়।
Invio-এর মূল ফিচারগুলো
পণ্য ক্যাটালগ
পরিষেবা এবং আইটেমগুলির একটি ক্যাটালগ বিভাগ সহ বজায় রাখুন, যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা মূল্য এবং বিবরণ সহ লাইন আইটেমগুলি সেকেন্ডের মধ্যে নতুন ইনভয়েসে যোগ করা যেতে পারে।
পাসওয়ার্ড-মুক্ত ক্লায়েন্ট লিঙ্ক
চালান সুরক্ষিত লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করুন যা ক্লায়েন্টরা অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই খুলতে পারে, পেমেন্ট পর্যালোচনা প্রক্রিয়া থেকে জটিলতা কমিয়ে।
বহু-ভাষা সাপোর্ট
ইংরেজি, জার্মান, ডাচ এবং পর্তুগিজ ভাষার জন্য সম্পূর্ণ ইন্টারফেস অনুবাদ আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের তাদের পছন্দের ভাষায় বিল করার সুবিধা দেয়।
কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই
সেল্ফ-হোস্টিং পুনরাবৃত্ত SaaS খরচ দূর করে — আপনি ইতিমধ্যেই যে VPS সংস্থানগুলি ব্যবহার করেন, সেগুলির জন্যই কেবল অর্থ প্রদান করুন, কোনো প্রতি-ইনভয়েস বা প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য ছাড়াই।
হালকা স্থাপত্য
আলাদা ডেটাবেস পরিষেবা ছাড়াই SQLite-ভিত্তিক স্টোরেজ, এন্ট্রি-লেভেল VPS প্ল্যানগুলিতে স্থাপন প্রক্রিয়াকে সহজ রাখে এবং সম্পদের ব্যবহার ন্যূনতম রাখে।
কেন Hostinger-এ Invio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।