এক ক্লিকে মাইক্রোওয়েবার ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ওয়েবসাইট বিল্ডার এবং অন্তর্নির্মিত ই-কমার্স সহ সিএমএস, যা লারাভেল দ্বারা চালিত।
Microweber-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Microweber দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Microweber হল একটি ওপেন-সোর্স CMS এবং ওয়েবসাইট বিল্ডার যা আপনাকে সরাসরি লাইভ পেজে ব্লক টেনে এনে পেজ, ব্লগ এবং অনলাইন স্টোর তৈরি করতে দেয় — কোনো আলাদা অ্যাডমিন প্রিভিউ নেই, কোনো টেমপ্লেট কোডিং নেই। Laravel-এর উপর নির্মিত এবং MIT লাইসেন্সের অধীনে, এটি একটি সম্পূর্ণ ই-কমার্স ইঞ্জিন, বহুভাষিক কন্টেন্ট এবং একটি মডিউল সিস্টেম সহ আসে যা দোকান, গ্যালারি, যোগাযোগ ফর্ম এবং ব্লগ পোস্টগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে কভার করে।
আপনার নিজের VPS-এ Microweber স্ব-হোস্ট করা আপনার সাইটের ফাইল, গ্রাহকের অর্ডার এবং আপলোড করা মিডিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-সাইট ফি, কোনো লেনদেন কাটছাঁট এবং আপনি ইনস্টল করতে পারেন এমন থিম বা মডিউলের উপর কোনো প্ল্যাটফর্ম সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
Microweber-এর মূল ফিচারগুলো
লাইভ ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর
ব্লক, টেক্সট এবং ছবি টেনে এনে সরাসরি ফ্রন্ট-এন্ডে পেজ এডিট করুন — আপনি যে লেআউট তৈরি করবেন, দর্শকরা ঠিক সেটাই দেখতে পাবেন।
বিল্ট-ইন ই-কমার্স
পণ্য ক্যাটালগ, কার্ট, চেকআউট এবং অর্ডার ব্যবস্থাপনা সহ একটি অনলাইন স্টোর চালু করুন, যা মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত — কোনো আলাদা প্লাগইন বা সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন নেই।
Laravel ভিত্তি
লারাভেল পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কের উপর নির্মিত, যা ডেভেলপারদের একটি পরিচিত MVC কাঠামো, কম্পোজার প্যাকেজ এবং প্ল্যাটফর্মটি নিরাপদে প্রসারিত করার জন্য এলোকুয়েন্ট ORM প্রদান করে।
বহুভাষিক বিষয়বস্তু
নেটিভ অনুবাদ সরঞ্জাম ব্যবহার করে একই সাইট একাধিক ভাষায় প্রকাশ করুন, যাতে আপনি তৃতীয় পক্ষের প্লাগইন ছাড়াই আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারেন।
মডিউল ইকোসিস্টেম
গ্যালারি, যোগাযোগ ফর্ম, স্লাইডার, দোকান এবং ব্লগ পোস্টগুলিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মডিউল হিসাবে যোগ করুন যা যেকোনো পৃষ্ঠায় স্থাপন করা যেতে পারে এবং দৃশ্যত পুনরায় কনফিগার করা যেতে পারে।
সাদা লেবেল থিম
MIT লাইসেন্সের অধীনে টেমপ্লেট, ব্র্যান্ডিং এবং লেআউটগুলি অবাধে কাস্টমাইজ করুন — ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই ক্লায়েন্টদের জন্য সাইট তৈরি করা এজেন্সিগুলির জন্য আদর্শ।
কেন Hostinger-এ Microweber রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।