এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ILLA Builder স্থাপন করুন।
অভ্যন্তরীণ টুলস, ড্যাশবোর্ড এবং অ্যাডমিন প্যানেল দৃশ্যত তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
ILLA Builder-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ILLA Builder দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ILLA Builder হলো একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা টিমকে ব্যাপক ফ্রন্ট-এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়াই অভ্যন্তরীণ টুলস, ড্যাশবোর্ড এবং অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করতে দেয়। একটি ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি, ৪০টিরও বেশি ইন্টিগ্রেশনের জন্য সাপোর্ট সহ — যার মধ্যে PostgreSQL, MySQL, REST API এবং GraphQL অন্তর্ভুক্ত — এর মানে হলো ডেভেলপাররা বাস্তব ডেটা সোর্স কানেক্ট করতে পারে এবং সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করতে পারে।
আপনার VPS-এ ILLA Builder সেলফ-হোস্ট করা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে ব্যবসার ডেটা রাখে, যা SaaS ডেটা-শেয়ারিং নীতি বা প্রতি-সিট মূল্য নির্ধারণের উদ্বেগ দূর করে। অল-ইন-ওয়ান ডকার ইমেজটি প্ল্যাটফর্মটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু একত্রিত করে, পার্সিস্টেন্ট ভলিউম সহ যা নিশ্চিত করে যে আপনার প্রোজেক্ট এবং সংযুক্ত রিসোর্সগুলি রিস্টার্ট এবং আপডেটের পরেও সংরক্ষিত থাকে।
ILLA Builder-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার
উপাদানগুলির একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থেকে ইউআই একত্রিত করুন — টেবিল, ফর্ম, চার্ট এবং আরও অনেক কিছু — সেগুলিকে একটি ক্যানভাসে টেনে এনে, কোনো লেআউট কোড না লিখে।
৪০+ ডেটা ইন্টিগ্রেশন
আপনার অ্যাপগুলিকে লাইভ ডেটা দিয়ে শক্তিশালী করতে সরাসরি PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL, এবং অন্যান্য জনপ্রিয় পরিষেবাগুলির সাথে সংযোগ করুন।
JavaScript সর্বত্র
জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে ইনলাইন কাস্টম লজিক লিখুন ডেটা রূপান্তর করতে, অ্যাকশন ট্রিগার করতে এবং শর্তসাপেক্ষ আচরণ যোগ করতে, যা সাধারণত নো-কোড টুলস অনুমতি দেয় তার বাইরে।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক দলের সদস্য একই সাথে একই অ্যাপ্লিকেশন সম্পাদনা করতে পারেন, যা প্রকৌশল এবং অপারেশন দলগুলির জন্য একসাথে তৈরি এবং পুনরাবৃত্তি করাকে ব্যবহারিক করে তোলে।
সেলফ-হোস্টেড ডেটা নিয়ন্ত্রণ
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ চালানো আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে সমস্ত সংযুক্ত ডেটা উৎস এবং অ্যাপ্লিকেশন লজিক রাখে, যা সম্মতি এবং ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ ILLA Builder রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।