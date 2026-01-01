এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Dockge স্থাপন করুন।
কমান্ড লাইন স্পর্শ না করেই ডকার কম্পোজ স্ট্যাক পরিচালনার জন্য একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্ব-হোস্টেড UI।
Dockge-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dockge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dockge হল একটি ফোকাসড, স্ব-হোস্টেড ডকার কম্পোজ স্ট্যাক ম্যানেজার যা আপটাইম কুমা-এর নির্মাতা দ্বারা তৈরি। প্রতিটি ডকার প্রিমিটিভ পরিচালনা করার চেষ্টা না করে, এটি একটি কাজ ভালোভাবে করে: এটি আপনাকে একটি দ্রুত, প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে কম্পোজ স্ট্যাক তৈরি করতে, সম্পাদনা করতে, শুরু করতে, থামাতে এবং মুছে ফেলতে দেয়। বিল্ট-ইন YAML এডিটর সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং রিয়েল-টাইম ভ্যালিডেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এবং আপনি বিদ্যমান ডকার রান কমান্ডগুলিকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কম্পোজ ফরম্যাটে রূপান্তর করতে পারেন।
ডিস্কে স্ট্যাকগুলিকে সাধারণ ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করার অর্থ হল Dockge যেকোনো ব্যাকআপ বা সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ ওয়ার্কফ্লোতে স্বাভাবিকভাবে ফিট করে। স্ব-হোস্টিং আপনার অবকাঠামো কনফিগারেশনকে ব্যক্তিগত রাখে এবং আপনাকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা ইন্টারফেস দেয় যা সর্বদা উপলব্ধ থাকে, এমনকি যখন আপনি টার্মিনাল থেকে দূরে থাকেন।
Dockge-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ YAML এডিটর
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং লাইভ ভ্যালিডেশন ব্রাউজারে সরাসরি কম্পোজ ফাইল লেখা ও আপডেট করা সহজ করে তোলে।
বাস্তব-সময় লগ স্ট্রিমিং
কন্টেইনার লগগুলি UI-তে সরাসরি স্ট্রিম হয় যাতে আপনি একটি টার্মিনাল না খুলেই স্টার্টআপ, ত্রুটি এবং আউটপুট নিরীক্ষণ করতে পারেন।
docker run converter
যেকোনো ডকার রান কমান্ড পেস্ট করুন এবং ডকগে (Dockge) স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিকে একটি ব্যবহারযোগ্য docker-compose.yaml-এ রূপান্তর করবে।
ফাইল-ভিত্তিক স্ট্যাক সঞ্চয়স্থান
সমস্ত কম্পোজ ফাইল ডিস্কে প্লেইন ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা ব্যাকআপ এবং সংস্করণ নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে তোলে।
হালকা পদচিহ্ন
ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার সিপিইউ এবং মেমরিকে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপলব্ধ রাখে যা আপনি প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করছেন।
কেন Hostinger-এ Dockge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।