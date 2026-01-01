এক ক্লিকে Gogs স্থাপন করুন।
গো-তে লেখা ঝামেলামুক্ত স্ব-হোস্টেড গিট পরিষেবা — হালকা, দ্রুত এবং যেকোনো সার্ভারে চালানো সহজ।
Gogs-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gogs দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gogs (গো গিট সার্ভিস) হলো একটি সেলফ-হোস্টেড গিট সার্ভিস যা সিমপ্লিসিটি এবং মিনিমাল রিসোর্স ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। Go-তে লেখা, এটি একটি ক্লিন ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট, ইস্যু ট্র্যাকিং, উইকি সাপোর্ট এবং টিম অর্গানাইজেশন প্রদান করে, এবং ছোট VPS ইনস্ট্যান্সগুলোতেও দক্ষতার সাথে চলে।
Gogs সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার সোর্স কোড আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, কোনো পার-ইউজার ফি এবং এক্সটার্নাল হোস্টিং প্ল্যাটফর্মের উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। এই ডেপ্লয়মেন্টটি নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজের জন্য Gogs-কে PostgreSQL-এর সাথে যুক্ত করে এবং স্ট্যান্ডার্ড গিট পুশ ও পুল ওয়ার্কফ্লোর জন্য SSH পোর্ট ফরওয়ার্ডিং অন্তর্ভুক্ত করে।
Gogs-এর মূল ফিচারগুলো
গিট রিপোজিটরি হোস্টিং
একটি সাধারণ ওয়েব ইন্টারফেসে শাখা ব্রাউজিং, কমিট ইতিহাস এবং মার্জ রিকোয়েস্ট ওয়ার্কফ্লো সহ সম্পূর্ণ রিপোজিটরি ব্যবস্থাপনা।
সমস্যা ট্র্যাকিং
অন্তর্নির্মিত ইস্যু ট্র্যাকার, যা লেবেল, মাইলস্টোন এবং অ্যাসাইনমেন্ট সহ, কোডের পাশাপাশি প্রকল্পের কাজকে সুসংগঠিত রাখে।
SSH এবং HTTPS Git অ্যাক্সেস
ডেভেলপাররা স্ট্যান্ডার্ড গিট ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে SSH বা HTTPS এর মাধ্যমে পুশ এবং পুল করে, কোনো ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন ছাড়াই।
ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার
গগস কম-স্পেক হার্ডওয়্যারে চলে, যা এটিকে ছোট সার্ভার এবং হোম ল্যাবের জন্য একটি ব্যবহারিক গিট হোস্টিং পছন্দ করে তোলে।
ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশন
ওয়েবহুক সমর্থন স্বয়ংক্রিয় বিল্ড এবং ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইনের জন্য পুশ ইভেন্টের উপর CI/CD সিস্টেম এবং বাহ্যিক পরিষেবাগুলিকে সক্রিয় করে।
কেন Hostinger-এ Gogs রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।