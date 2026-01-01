এক ক্লিকে FitTrackee স্থাপন করুন।
GPX আপলোড, রুটের মানচিত্র এবং দৌড়ানো, সাইক্লিং ও হাইকিং জুড়ে ওয়ার্কআউট পরিসংখ্যানের জন্য স্ব-হোস্টেড আউটডোর কার্যকলাপ ট্র্যাকার।
FitTrackee-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FitTrackee দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FitTrackee হল একটি সেলফ-হোস্টেড আউটডোর অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার যা রানার, সাইক্লিস্ট, হাইকার এবং যারা স্পোর্টস ওয়াচ, ফোন বা GPS ডিভাইসে GPX ট্রেস রেকর্ড করেন তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অ্যাক্টিভিটি ফাইল আপলোড করুন, ইন্টারেক্টিভ ম্যাপে রুট দেখুন এবং দূরত্ব, উচ্চতা, গতি ও সময়কালের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করুন — এই সব আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ফিটনেস প্ল্যাটফর্ম আপনার মুভমেন্ট ডেটা সংগ্রহ করবে না।
একটি VPS-এ FitTrackee চালালে আপনার প্রশিক্ষণের ইতিহাস, অবস্থানের ট্রেস এবং ব্যক্তিগত রেকর্ডগুলি ব্যক্তিগত ও পোর্টেবল থাকে। মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট, একটি ডকুমেন্টেড REST API, প্রতি ওয়ার্কআউটে ঐচ্ছিক আবহাওয়ার ডেটা এবং ActivityPub-ভিত্তিক ফেডারেশন এটিকে ব্যক্তি, ছোট ক্লাব এবং গোপনীয়তা-সচেতন ক্রীড়াবিদদের জন্য Strava বা Garmin Connect-এর একটি ব্যবহারিক বিকল্প করে তোলে।
FitTrackee-এর মূল ফিচারগুলো
GPX ফাইল আপলোড
স্পোর্টস ঘড়ি, ফোন এবং জিপিএস ডিভাইস থেকে GPX ট্রেস আমদানি করে প্রতিটি বহিরঙ্গন কার্যকলাপের একটি ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার তৈরি করুন।
ইন্টারেক্টিভ রুট ম্যাপ
সম্পূর্ণ ট্র্যাক রিপ্লে, জুম এবং প্রতি-সেগমেন্ট বিস্তারিত ভিউ সহ OpenStreetMap-ভিত্তিক মানচিত্রে প্রতিটি ওয়ার্কআউট কল্পনা করুন।
কার্যকলাপের পরিসংখ্যান
সমস্ত রেকর্ড করা ওয়ার্কআউট এবং সময়কাল জুড়ে দূরত্ব, সময়কাল, উচ্চতা বৃদ্ধি, গড় গতি এবং গতি ট্র্যাক করুন।
বহু-ক্রীড়া সমর্থন
দৌড়ানো, সাইক্লিং, হাইকিং, স্কিইং এবং অন্যান্য আউটডোর খেলাধুলা একটি একক টাইমলাইনে প্রতিটি খেলার সারাংশ সহ লগ করুন।
REST API এবং ফেডারেশন
একটি নথিভুক্ত REST API এবং ঐচ্ছিক ActivityPub ফেডারেশন আপনাকে ইন্টিগ্রেশন স্ক্রিপ্ট করতে এবং ফেডিভার্স জুড়ে কার্যকলাপ শেয়ার করতে দেয়।
একাধিক ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণসমূহ
পরিবার, বন্ধু বা ক্লাব সদস্যদের জন্য অ্যাকাউন্ট হোস্ট করুন, প্রতি-ক্রিয়াকলাপের দৃশ্যমানতা সেটিংস এবং অ্যাডমিন-পরিচালিত নিবন্ধন সহ।
কেন Hostinger-এ FitTrackee রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।