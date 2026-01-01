এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Reactive Resume ডিপ্লয় করুন।
বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স জীবনবৃত্তান্ত নির্মাতা যা আপনার কর্মজীবনের ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডে নয়।
Reactive Resume-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Reactive Resume দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রিঅ্যাক্টিভ রেজিউমে হল একটি গোপনীয়তা-প্রথম, ওপেন-সোর্স রেজিউমে বিল্ডার যা আপনাকে আপনার কর্মজীবনের ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। সাস রেজিউমে টুলগুলির বিপরীতে যা আপনার তথ্য তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সংরক্ষণ করে, একটি ভিপিএস-এ স্ব-হোস্টিং মানে আপনার ডেটা আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। ১৪+ পেশাদারভাবে ডিজাইন করা টেমপ্লেট ব্যবহার করে পরিপাটি রেজিউমে তৈরি করুন, রিয়েল টাইমে পরিবর্তনগুলি প্রিভিউ করুন, এবং পিক্সেল-পারফেক্ট পিডিএফ এক্সপোর্ট করুন — অন্য কারো প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই।
এই ডিপ্লয়মেন্টে প্রয়োজনীয় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ব্যবহারকারীর ডেটার জন্য পোস্টগ্রেএসকিউএল, পিডিএফ তৈরির জন্য একটি হেডলেস ক্রোম রেন্ডারার, এবং একটি স্থানীয় S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইল স্টোর। ঐচ্ছিক এআই লেখার সহায়তা ওপেনএআই, গুগল জেমিনি, বা অ্যানথ্রোপিক ক্লড-এর মাধ্যমে উপলব্ধ, যদি আপনি একটি এপিআই কী সরবরাহ করেন।
Reactive Resume-এর মূল ফিচারগুলো
14+ রেজ্যুমে টেমপ্লেট
পেশাদারভাবে ডিজাইন করা টেমপ্লেটগুলি থেকে বেছে নিন এবং আপনার ব্যক্তিগত শৈলীর সাথে মেলাতে ফন্ট, রঙ এবং লেআউট কাস্টমাইজ করুন।
পিক্সেল-পারফেক্ট পিডিএফ এক্সপোর্ট
একটি বিল্ট-ইন হেডলেস ক্রোম রেন্ডারারের মাধ্যমে পিডিএফ তৈরি করুন — কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা বা ব্রাউজার প্লাগইন প্রয়োজন নেই।
পাবলিক শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক
আপনার জীবনবৃত্তান্ত একটি অনন্য URL এর মাধ্যমে শেয়ার করুন যা ফাইল পুনরায় না পাঠিয়ে সর্বদা আপনার সর্বশেষ সম্পাদনাগুলি প্রতিফলিত করে।
এআই রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্স
আপনার নিজস্ব API কী ব্যবহার করে OpenAI, Google Gemini, অথবা Anthropic Claude থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ সহ জীবনবৃত্তান্তের বিষয়বস্তু উন্নত করুন।
টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
TOTP-ভিত্তিক 2FA এবং পাসওয়ার্ডবিহীন লগইনের জন্য ঐচ্ছিক পাসকি সমর্থন সহ অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করুন।
কেন Hostinger-এ Reactive Resume রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।