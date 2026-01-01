এক ক্লিকে Hoppscotch স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স API ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা REST, GraphQL, WebSocket, এবং রিয়েল-টাইম টিম কোলাবোরেশন সমর্থন করে।
Hoppscotch-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hoppscotch দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hoppscotch হল একটি আধুনিক, হালকা ওজনের API ডেভেলপমেন্ট এবং টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম যা সম্পূর্ণ API লাইফসাইকেল কভার করে — অনুরোধ তৈরি ও পরীক্ষা করা থেকে শুরু করে আপনার দলের সাথে সংগ্রহগুলি ডকুমেন্ট করা এবং শেয়ার করা পর্যন্ত। এটি একটি একক ইন্টারফেসে REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, এবং WebRTC সমর্থন করে, পরিবেশ ভেরিয়েবল, প্রি-রিকোয়েস্ট স্ক্রিপ্ট এবং OAuth 2.0 সহ উন্নত প্রমাণীকরণ বিকল্পগুলির সাথে।
আপনার VPS-এ Hoppscotch স্ব-হোস্ট করা আপনার সমস্ত API কী, অনুরোধ পেলোড এবং দলের ওয়ার্কস্পেস ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোতে রাখে, ক্লাউড-ভিত্তিক API ক্লায়েন্টদের ডেটা গোপনীয়তার উদ্বেগ দূর করে এবং আপনার দল বাড়ার সাথে সাথে প্রতি-সিট সাবস্ক্রিপশন খরচও সরিয়ে দেয়।
Hoppscotch-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-প্রোটোকল পরীক্ষণ
একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, এবং WebRTC সংযোগগুলি পরীক্ষা করুন।
টিম ওয়ার্কস্পেস
আপনার ব্যক্তিগত পরিকাঠামো না ছেড়েই, শেয়ার করা ওয়ার্কস্পেস জুড়ে সতীর্থদের সাথে রিয়েল-টাইমে সংগ্রহগুলি শেয়ার করুন এবং সহযোগিতা করুন।
উন্নত প্রমাণীকরণ
OAuth 2.0, বিয়ারার টোকেন, বেসিক অথ এবং API কী-এর জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন কার্যত প্রতিটি প্রমাণীকরণ স্কিমকে কভার করে।
পরিবেশের ভেরিয়েবল
ম্যানুয়ালি রিকোয়েস্ট প্যারামিটার সম্পাদনা না করেই ডেভেলপমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন পরিবেশগুলির মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে স্যুইচ করুন।
সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা
পোস্টম্যান এবং ওপেনএপিআই ফর্ম্যাটের জন্য আমদানি ও রপ্তানি সমর্থন সহ অনুরোধগুলিকে সংস্করণযুক্ত সংগ্রহগুলিতে সংগঠিত করুন।
কেন Hostinger-এ Hoppscotch রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।