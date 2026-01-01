এক ক্লিকে OpenVPN অ্যাক্সেস সার্ভার স্থাপন করুন।
এন্টারপ্রাইজ-স্তরের এসএসএল ভিপিএন সার্ভার, একটি ওয়েব অ্যাডমিন কনসোল, সেলফ-সার্ভিস ক্লায়েন্ট পোর্টাল এবং সমস্ত প্রধান প্ল্যাটফর্মের জন্য সমর্থন সহ।
OpenVPN Access Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenVPN Access Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenVPN অ্যাক্সেস সার্ভার হলো একটি কমার্শিয়াল-গ্রেড VPN সলিউশন, যা নির্ভরযোগ্য ওপেন-সোর্স OpenVPN প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি একটি শক্তিশালী ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্টারফেস, স্বয়ংক্রিয় ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন যোগ করে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুরক্ষিত VPN স্থাপনকে সহজলভ্য করে তোলে। ডিফল্টভাবে দুটি বিনামূল্যে একযোগে সংযোগ দেওয়া থাকে এবং বড় টিমের জন্য লাইসেন্সিং উপলব্ধ।
আপনার নিজস্ব VPS-এ অ্যাক্সেস সার্ভার হোস্ট করলে আপনি একটি ডেডিকেটেড স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস, এনক্রিপশন কী এবং অ্যাক্সেস পলিসির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো শেয়ার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে না। হোস্টেড VPN সার্ভিসগুলোর মতো নয়, আপনার ট্র্যাফিক কখনোই তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যায় না — যা কঠোর নিরাপত্তা বা কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন ব্যবসার জন্য এটি সঠিক পছন্দ।
OpenVPN Access Server-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়েব অ্যাডমিন কনসোল
কমান্ড লাইন স্পর্শ না করেই একটি ব্যাপক ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী, প্রমাণীকরণ, নেটওয়ার্কিং এবং উন্নত VPN সেটিংস কনফিগার করুন।
এক-ক্লিক ক্লায়েন্ট ডাউনলোড
স্ব-পরিষেবা ক্লায়েন্ট পোর্টাল ব্যবহারকারীদের Windows, macOS, Linux, iOS, এবং Android-এর জন্য পূর্ব-কনফিগার করা VPN ক্লায়েন্ট এক ক্লিকেই ডাউনলোড করতে দেয়।
নমনীয় প্রমাণীকরণ
স্থানীয় অ্যাকাউন্ট, LDAP, RADIUS, SAML, এবং PAM সমর্থন করে যাতে অ্যাক্সেস সার্ভার আপনার বিদ্যমান পরিচয় পরিকাঠামোর সাথে ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনার পুনরাবৃত্তি ছাড়াই একত্রিত হয়।
সূক্ষ্ম অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
প্রতি-ব্যবহারকারী এবং প্রতি-গোষ্ঠী নেটওয়ার্ক নীতিগুলি আপনাকে সীমাবদ্ধ করতে দেয় যে প্রতিটি ব্যবহারকারী কোন সংস্থানগুলিতে পৌঁছাতে পারে, আপনার নেটওয়ার্ক জুড়ে সর্বনিম্ন-সুবিধা অ্যাক্সেস প্রয়োগ করে।
স্প্লিট টানেলিং
দূরবর্তী কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ট্র্যাফিক ভিপিএন-এর মাধ্যমে রুট করুন এবং অন্যান্য ট্র্যাফিককে সরাসরি স্থানীয় সংযোগ ব্যবহার করতে দিন।
কেন Hostinger-এ OpenVPN Access Server রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।