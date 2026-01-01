ইমেল পড়া, লেখা এবং সংগঠিত করার জন্য একটি ডেস্কটপ-সদৃশ ইন্টারফেস সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক IMAP ওয়েবমেল ক্লায়েন্ট।
Roundcube-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Roundcube দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রাউন্ডকিউব একটি দীর্ঘস্থায়ী ওপেন-সোর্স ওয়েবমেল ক্লায়েন্ট যা হোস্টিং প্রদানকারী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্ব-হোস্টাররা যেকোনো IMAP মেইলবক্সকে একটি দ্রুত, আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেস দিতে ব্যবহার করে। এটি আপনার বিদ্যমান IMAP এবং SMTP সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয় — এটি নিজে কোনো মেইল সার্ভার নয় — যার অর্থ হল আপনি আপনার বর্তমান মেইলবক্স প্রদানকারীকে ধরে রাখতে পারবেন এবং ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফোল্ডার ব্যবস্থাপনা, থ্রেডেড কথোপকথন, পরিচিতি এবং একটি প্লাগইন সিস্টেম সহ একটি পরিমার্জিত, কাস্টমাইজযোগ্য ফ্রন্ট-এন্ড পাবেন।
আপনার নিজের VPS-এ রাউন্ডকিউব স্ব-হোস্ট করলে ওয়েবমেল সেশন, অ্যাড্রেস বুক এবং ব্যবহারকারীর পছন্দগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, যা তৃতীয় পক্ষের ওয়েবমেল পরিষেবাগুলি থেকে দূরে থাকে যারা ট্র্যাফিক প্রোফাইল করে বা অ্যাকাউন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি সীমিত করে।
Roundcube-এর মূল ফিচারগুলো
IMAP ওয়েবমেইল ক্লায়েন্ট
যেকোনো IMAP এবং SMTP সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়, যাতে আপনি অ্যাকাউন্ট স্থানান্তরিত না করেই একটি বিদ্যমান মেইলবক্সের জন্য রাউন্ডকিউবকে একটি ফ্রন্ট-এন্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।
প্রতিক্রিয়াশীল স্থিতিস্থাপক স্কিন
ডিফল্ট ইলাস্টিক ইন্টারফেস ডেস্কটপ, ট্যাবলেট এবং ফোন স্ক্রিনের সাথে মানিয়ে যায়, যা ডিভাইস জুড়ে একটি নেটিভ-অনুভূতি সম্পন্ন অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
বিল্ট-ইন অ্যাড্রেস বুক
আপনার ইনবক্স না ছেড়েই ব্যক্তিগত এবং শেয়ার করা পরিচিতি, পরিচিতি গোষ্ঠী এবং LDAP ডিরেক্টরিগুলি আপনার বার্তাগুলির পাশাপাশি পরিচালনা করুন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
ম্যানেজসিভ ফিল্টার, দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ, ক্যালেন্ডার, এনক্রিপশন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য প্লাগইন ব্যবহার করে কার্যকারিতা প্রসারিত করুন।
থ্রেডেড কথোপকথন
সম্পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং দ্রুত ফিল্টার সহ সম্পর্কিত বার্তাগুলিকে কথোপকথনের থ্রেডগুলিতে গোষ্ঠীভুক্ত করুন যাতে ব্যস্ত মেলবক্সগুলি পরিচালনাযোগ্য থাকে।
বহু-ভাষা সমর্থন
৭০টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ সহ আসে এবং ব্যবহারকারী-ভিত্তিক ভাষা ও সময় অঞ্চলের পছন্দগুলি সরাসরি সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ Roundcube রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।