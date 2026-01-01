এক ক্লিকে Big-AGI ইনস্টলেশন।
পেশাদার মাল্টি-মডেল এআই ওয়ার্কস্পেস, যা ২০টিরও বেশি প্রদানকারীর ৫০০টিরও বেশি মডেল সমর্থন করে এবং এতে বিল্ট-ইন সমান্তরাল মডেল তুলনা রয়েছে।
Big-AGI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Big-AGI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বিগ-এজিআই হল একটি ওপেন-সোর্স এআই ওয়ার্কস্পেস যা পেশাদারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের এআই ইন্টারঅ্যাকশনের উপর গুরুতর নিয়ন্ত্রণ চান। OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral, এবং আরও ১৫+ প্রদানকারীর জন্য আপনার নিজস্ব API কীগুলি সংযুক্ত করুন একটি একক ইন্টারফেস থেকে ৫০০টিরও বেশি মডেল অ্যাক্সেস করতে — কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর মার্কআপ এবং আপনার প্রদানকারীদের সরাসরি যা দেন তার বাইরে কোনো প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই।
এর সিগনেচার বিম ফিচার একই প্রম্পটকে একাধিক মডেলে একই সাথে চালায় এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সেরা উত্তরগুলিকে একত্রিত করে, উচ্চ-ঝুঁকির কাজগুলিতে হ্যালুসিনেশন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। আপনার নিজস্ব VPS-এ সেলফ-হোস্টিং প্রতিটি কথোপকথন এবং API কী সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত রাখে, টিম অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করার জন্য ঐচ্ছিক HTTP বেসিক অথ সহ।
Big-AGI-এর মূল ফিচারগুলো
বিম মাল্টি-মডেল
একাধিক এআই মডেল জুড়ে সমান্তরালভাবে যেকোনো প্রম্পট চালান এবং সেরা প্রতিক্রিয়াগুলি একত্রিত করুন — জটিল বা উচ্চ-ঝুঁকির কাজগুলিতে বিভ্রম হ্রাস করুন।
৫০০+ মডেল
OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter, এবং ১৫+ অন্যান্য প্রদানকারীকে আপনার নিজস্ব API কী ব্যবহার করে একটি ইন্টারফেসের মাধ্যমে সংযুক্ত করুন।
স্থানীয়-অগ্রগণ্য গোপনীয়তা
কথোপকথন এবং সেটিংস ব্রাউজারে সংরক্ষিত থাকে, সার্ভারে নয় — আপনার ডেটা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না।
ওয়েব অনুসন্ধান & উদ্ধৃতি
যেকোনো চ্যাটের মধ্যে ওয়েব অনুসন্ধান করুন এবং উৎস উল্লেখ সহ উত্তর পান, যা গুগল কাস্টম সার্চ অথবা অন্যান্য কনফিগার করা প্রদানকারী দ্বারা চালিত।
অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
আপনার স্ব-হোস্টেড ইনস্ট্যান্সকে HTTP বেসিক অথ দিয়ে সুরক্ষিত করুন যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা আপনার API কী এবং কথোপকথনের ইতিহাস অ্যাক্সেস করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Big-AGI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।