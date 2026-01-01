এক ক্লিকে Gonic স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা যেকোনো সাবসোনিক ক্লায়েন্টের জন্য সম্পূর্ণ সাবসোনিক এপিআই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
Gonic-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gonic দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gonic হলো Go-তে লেখা একটি ফ্রি এবং ওপেন-সোর্স সাবসোনিক সার্ভার। এটি আপনাকে একটি ব্যক্তিগত মিউজিক স্ট্রিমিং পরিষেবা দেয় যা Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry এবং আরও অনেক জনপ্রিয় সাবসোনিক-কম্প্যাটিবল ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে — যাতে আপনি যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার নিজস্ব লাইব্রেরি শুনতে পারেন।
দক্ষতার জন্য তৈরি, Gonic একটি ডেডিকেটেড ডেটাবেস সার্ভারের প্রয়োজন ছাড়াই হাজার হাজার ট্র্যাকের লাইব্রেরি পরিচালনা করে। এটি অন-দ্য-ফ্লাই অডিও ট্রান্সকোডিং, পডকাস্ট ম্যানেজমেন্ট, Last.fm এবং ListenBrainz-এ স্ক্রবলিং, এবং প্রতি-ব্যবহারকারী পছন্দের সাথে বহু-ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস সমর্থন করে। এটি Raspberry Pi-এর মতো কম-পাওয়ার হার্ডওয়্যারে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Gonic-এর মূল ফিচারগুলো
Subsonic API সামঞ্জস্যপূর্ণ
এটি সমস্ত প্রধান সাবসোনিক এবং ওপেনসাবসোনিক ক্লায়েন্টদের সাথে সরাসরি কাজ করে, যা আপনাকে মোবাইল এবং ডেস্কটপ অ্যাপের একটি বিস্তৃত পছন্দ দেয়।
তাৎক্ষণিক ট্রান্সকোডিং
রিয়েল টাইমে অডিওকে যেকোনো সমর্থিত ফরম্যাটে রূপান্তর করে, ক্লায়েন্টদের তাদের সংযোগের জন্য উপযুক্ত বিটরেট এবং কোডেক অনুরোধ করার সুযোগ দেয়।
স্ক্রবলিং সমর্থন
Last.fm এবং ListenBrainz-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেগুলি স্ক্রোবল করে যাতে আপনার শোনার ইতিহাস সমস্ত ক্লায়েন্ট জুড়ে সঠিক থাকে।
পডকাস্ট ব্যবস্থাপনা
পডকাস্ট ফিডে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সরাসরি সার্ভার থেকে পর্ব ডাউনলোডগুলি পরিচালনা করুন, সমস্ত অডিও এক জায়গায় রেখে।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস
পরিবার বা দলের সাথে শেয়ার করার জন্য ব্যক্তিগত ট্রান্সকোডিং প্রোফাইল এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Gonic রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।