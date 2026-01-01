এক ক্লিকে হেডরুম স্থাপন।
ওপেন-সোর্স প্রসঙ্গ সংকোচন প্রক্সি যা এআই এজেন্ট এবং কোডিং টুলের জন্য এলএলএম টোকেন ব্যবহার ৬০-৯৫% পর্যন্ত কমায়।
Headroom-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Headroom দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হেডরুম হল এআই এজেন্ট এবং এলএলএম-চালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি ওপেন-সোর্স কনটেক্সট কম্প্রেশন মিডলওয়্যার। একটি স্বচ্ছ প্রক্সি হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে, এটি আপনার এজেন্ট এবং যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API এন্ডপয়েন্টের মধ্যে থাকে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে টুল আউটপুট, লগ, RAG চাঙ্ক, ফাইল এবং কথোপকথনের ইতিহাস সংকুচিত করে — প্রতিক্রিয়ার নির্ভুলতা না হারিয়ে টোকেন ব্যবহার 60-95% কমিয়ে দেয়।
হেডরুম ক্লড কোড, কার্সার এবং অন্যান্য MCP-সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জামগুলির সাথে এর বিল্ট-ইন MCP সার্ভার ইন্টারফেসের মাধ্যমে নেটিভভাবে সংহত হয়। আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং তৃতীয় পক্ষের ডেটা এক্সপোজার দূর করে এবং আপনার এজেন্টগুলি কোন এআই ব্যাকএন্ডের সাথে সংযুক্ত হবে তার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Headroom-এর মূল ফিচারগুলো
বিশাল টোকেন সাশ্রয়
LLM-এ পাঠানোর আগে টুল আউটপুট, লগ এবং কথোপকথনের ইতিহাস সংকুচিত করে, সঠিকতা বিসর্জন না দিয়ে টোকেন ব্যবহার ৬০-৯৫% কমিয়ে দেয়।
কোড-বিহীন প্রক্সি
আপনার এজেন্ট এবং যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API-এর মধ্যে একটি ড্রপ-ইন প্রক্সি হিসাবে কাজ করে — অবিলম্বে টোকেন সংরক্ষণ শুরু করার জন্য কোনো SDK পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি বর্জন
একই সেশনে চলমান ক্লাউড, কোডেক্স, জেমিনি এবং অন্যান্য এজেন্টের মধ্যে ভাগ করা প্রসঙ্গের স্বয়ংক্রিয় সদৃশতা দূর করে।
MCP Server সাপোর্ট
কম্প্রেশন টুলগুলিকে MCP এন্ডপয়েন্ট হিসাবে প্রকাশ করে, ক্লড কোড, কার্সার-এর সাথে নেটিভভাবে একত্রিত করে, এবং যেকোনো MCP-সামঞ্জস্যপূর্ণ কোডিং এজেন্টের সাথে।
কাস্টম ব্যাকএন্ড রাউটিং
একটি একক এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল কনফিগার করে যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাকএন্ডে অনুরোধগুলি রুট করুন — কোনো এজেন্ট কোড পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Headroom রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।