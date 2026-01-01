এক ক্লিকে অ্যাপাচি কভরকস স্থাপন
ডিস্ক-ভিত্তিক রেডিস-প্রোটোকল কী-ভ্যালু ডেটাবেস যা ইন-মেমরি রেডিসের চেয়ে প্রতি গিগাবাইট র্যামে অনেক বেশি ডেটা সংরক্ষণ করে।
Apache Kvrocks-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Kvrocks দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache Kvrocks হলো একটি ডিস্ট্রিবিউটেড NoSQL কি-ভ্যালু ডেটাবেজ যা Redis RESP প্রোটোকল ব্যবহার করে, কিন্তু সম্পূর্ণ ডেটাসেট মেমরিতে রাখার পরিবর্তে RocksDB-এর মাধ্যমে ডেটা ডিস্কে সংরক্ষণ করে। এর ফলে এটি যেকোনো Redis ক্লায়েন্টের জন্য একটি ড্রপ-ইন টার্গেট, যা একই হার্ডওয়্যারে নাটকীয়ভাবে বড় ডেটাসেট ধারণ করতে পারে এবং এমন ওয়ার্কলোডের জন্য আদর্শ যেখানে ইন-মেমোরি Redis খুব ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।
Kvrocks সমস্ত প্রধান Redis ডেটা টাইপ, প্রতি-টেন্যান্ট টোকেন সহ নেমস্পেস, অ্যাসিঙ্ক বিনলগ রেপ্লিকেশন, ফেইলওভারের জন্য Redis Sentinel এবং একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ক্লাস্টার মোড সমর্থন করে। একটি VPS-এ Kvrocks সেলফ-হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একটি পারসিস্টেন্ট Redis-কম্প্যাটিবল স্টোর দেয়, যেখানে ম্যানেজড-সার্ভিস প্রাইসিং ছাড়াই RocksDB টিউনিং, কম্প্রেশন এবং স্টোরেজ লেআউটের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Apache Kvrocks-এর মূল ফিচারগুলো
রেডিস প্রোটোকল সামঞ্জস্যপূর্ণ
পোর্ট 6666-এ স্ট্যান্ডার্ড RESP প্রোটোকল ব্যবহার করে প্রতিটি Redis ক্লায়েন্ট লাইব্রেরির সাথে কাজ করে — স্ট্রিং, হ্যাশ, তালিকা, সেট, সর্টেড সেট, স্ট্রিম এবং বিটম্যাপ সবকিছুই Redis-এর মতো আচরণ করে।
ডিস্ক-ভিত্তিক স্টোরেজ
RocksDB ইঞ্জিন সম্পূর্ণ ডেটাসেট ডিস্কে সংরক্ষণ করে, তাই ক্ষমতা RAM এর পরিবর্তে স্টোরেজের সাথে বৃদ্ধি পায়, প্রায়শই Redis এর চেয়ে প্রতি VPS এ দশ গুণ বেশি ডেটা ধারণ করে।
টোকেন সহ নেমস্পেস
মাল্টি-টেন্যান্ট নেমস্পেস সমর্থন প্রতিটি লজিক্যাল ডেটাবেসকে একটি পৃথক টোকেন বরাদ্দ করে, যাতে একটি একক Kvrocks ইনস্ট্যান্স অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে নিরাপদে ভাগ করা যায়।
অ্যাসিঙ্ক প্রতিলিপিকরণ
MySQL-স্টাইলের বিনলগ রেপ্লিকেশন প্রাইমারিকে ব্যাহত না করে রিড স্কেলিং, ব্যাকআপ এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের জন্য রেপ্লিকাগুলিতে রাইট স্ট্রিম করে।
ক্লাস্টার এবং সেন্টিনেল
নেটিভ রেডিস ক্লাস্টার মোড এবং রেডিস সেন্টিনেল সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রেডিস টুলিং ব্যবহার করে অনুভূমিক শার্ডিং এবং স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Apache Kvrocks রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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