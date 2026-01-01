এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ফর্মব্রিক্স স্থাপন করুন।
ইন-অ্যাপ, লিঙ্ক, ওয়েবসাইট এবং ইমেল চ্যানেল জুড়ে লক্ষ্যযুক্ত সমীক্ষা তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।
Formbricks-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Formbricks দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Formbricks হলো একটি ওপেন-সোর্স এক্সপেরিয়েন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা Qualtrics এবং SurveyMonkey-এর একটি সেলফ-হোস্টেবল বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। প্রোডাক্ট এবং মার্কেটিং টিমগুলো এটি ব্যবহার করে এমন সার্ভে তৈরি করতে পারে যা ব্যবহারকারীদের ঠিক সেখানেই পৌঁছায় যেখানে তারা আছে — JavaScript SDK-এর মাধ্যমে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে, স্বতন্ত্র লিঙ্ক পেজে, ওয়েবসাইটে এমবেড করা অবস্থায়, অথবা ইমেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। সমস্ত প্রতিক্রিয়া সেগমেন্টেশন এবং ফিল্টারিং সহ একটি ইউনিফাইড ড্যাশবোর্ডে প্রবাহিত হয়।
আপনার VPS-এ Formbricks সেলফ-হোস্ট করলে আপনার অবকাঠামো থেকে ডেটা বাইরে না গিয়ে প্রতিটি সার্ভে প্রতিক্রিয়া এবং অডিয়েন্স সেগমেন্টের সম্পূর্ণ মালিকানা আপনার হাতে থাকে। ডিপ্লয়মেন্টের পর প্রথম যে ইউজার রেজিস্টার করবেন, তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবেন, যেখানে বিতরণের জন্য কোনো ডিফল্ট ক্রেডেনশিয়াল থাকবে না। PostgreSQL এবং Valkey আগে থেকেই কনফিগার করা আছে এবং প্রথম বুট থেকেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
Formbricks-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-চ্যানেল বিতরণ
জাভাস্ক্রিপ্ট SDK এর মাধ্যমে অ্যাপের মধ্যে উত্তরদাতাদের কাছে পৌঁছান, শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক পেজে, ওয়েবসাইটে এমবেড করা, অথবা ইমেলের মাধ্যমে — সবকিছু একটি ড্যাশবোর্ড থেকে পরিচালিত হয়।
SDK শ্রোতা নির্ধারণ
Formbricks SDK-এর মাধ্যমে ট্র্যাক করা অ্যাট্রিবিউট, কাস্টম ইভেন্ট বা অতীতের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী বিভাগগুলিকে সমীক্ষা দেখান।
লজিক-শাখা এডিটর
একটি ভিজ্যুয়াল নো-কোড সম্পাদকের মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষ যুক্তি, এড়িয়ে যাওয়ার নিয়ম এবং বিভিন্ন ইনপুট প্রকার ব্যবহার করে বহু-ধাপের সমীক্ষা তৈরি করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া পরিচালনা
জমা পড়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়াগুলি Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, অথবা n8n-এ পুশ করুন।
জমা দেওয়ার বিশ্লেষণ
ডেটা এক্সপোর্ট না করেই ড্যাশবোর্ডে সরাসরি সম্পূর্ণতার হার, প্রতিক্রিয়ার সারাংশ এবং ব্যক্তিগত জমা দেখুন।
বহু-ভাষা জরিপ
বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি একক সার্ভে কনফিগারেশন থেকে একই সাথে একাধিক ভাষায় সার্ভে চালু করুন।
কেন Hostinger-এ Formbricks রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।