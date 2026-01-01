এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে EspoCRM স্থাপন করুন।
একটি পরিষ্কার, কাস্টমাইজযোগ্য ইন্টারফেসে লিড, পরিচিতি, ডিল, প্রচারাভিযান এবং সমর্থন কেস পরিচালনার জন্য একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স সিআরএম প্ল্যাটফর্ম।
EspoCRM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EspoCRM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
EspoCRM হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স CRM প্ল্যাটফর্ম, যা সব আকারের প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজ করার জন্য একটি ফ্লেক্সিবল, কাস্টমাইজেবল সিস্টেম প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণ সেলস সাইকেল কভার করে — যেমন লিড, অ্যাকাউন্ট, কন্ট্যাক্ট, অপরচুনিটি এবং অ্যাক্টিভিটি — সেইসাথে মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, ইমেল ইন্টিগ্রেশন এবং সাপোর্ট কেসের জন্য একটি বিল্ট-ইন হেল্পডেস্কও রয়েছে।
আপনার VPS-এ EspoCRM সেলফ-হোস্ট করলে আপনার সমস্ত কাস্টমার ডেটা আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-ইউজার লাইসেন্সিং ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। সেইসাথে আপনার সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলির সাথে মানানসই কাস্টম এনটিটি, ফিল্ড এবং ওয়ার্কফ্লো দিয়ে প্ল্যাটফর্মটি প্রসারিত করার স্বাধীনতাও থাকে।
EspoCRM-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ বিক্রয় পাইপলাইন
প্রতিটি অ্যাকাউন্ট রেকর্ডের মধ্যে তৈরি করা কাস্টমাইজযোগ্য সুযোগের পর্যায়, কার্যকলাপ লগ এবং পূর্বাভাস সহ, প্রথম যোগাযোগ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত লিডগুলি ট্র্যাক করুন।
মার্কেটিং ক্যাম্পেইন
ওপেন এবং ক্লিক ট্র্যাকিং সহ নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্ট লিস্টে ইমেইল ক্যাম্পেইন তৈরি করে পাঠান, কোনো থার্ড-পার্টি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন ছাড়াই।
কাস্টম সত্তা ও ক্ষেত্র
নতুন সত্তার প্রকার, ক্ষেত্র, সম্পর্ক এবং ভিউ সহ অ্যাডমিন প্যানেলের মাধ্যমে কাস্টম ডেটা মডেল তৈরি করুন — বেশিরভাগ কাস্টমাইজেশনের জন্য কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
বিল্ট-ইন হেল্পডেস্ক
একটি টিকিট সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহক সহায়তা কেসগুলি পরিচালনা করুন যা সম্পূর্ণ প্রসঙ্গের জন্য পরিচিতি, অ্যাকাউন্ট এবং বিক্রয় রেকর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত।
REST API & একীকরণ
একটি পরিষ্কার REST API-এর মাধ্যমে EspoCRM-কে বাহ্যিক সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করুন, যার সাথে ইমেল সার্ভার, ভিওআইপি এবং জনপ্রিয় ব্যবসায়িক সরঞ্জামগুলির জন্য বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেশন রয়েছে।
কেন Hostinger-এ EspoCRM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।