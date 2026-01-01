এক ক্লিকে PgHero স্থাপন করুন।
রিয়েল টাইমে কোয়েরি, ইনডেক্স এবং ডেটাবেস স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য ওপেন-সোর্স পোস্টগ্রেএসকিউএল পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড।
PgHero-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PgHero দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PgHero হল একটি ওপেন-সোর্স পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড যা বিশেষভাবে PostgreSQL-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেসে ধীরগতির কোয়েরি, অব্যবহৃত ইনডেক্স, ফোলা টেবিল, ডুপ্লিকেট ইনডেক্স, অবৈধ সীমাবদ্ধতা এবং সংযোগের সংখ্যা তুলে ধরে — এটি যা দেখায় তা পড়তে কোনো ডেটাবেস দক্ষতার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মেট্রিক PostgreSQL-নির্দিষ্ট, তাই ড্যাশবোর্ড টিউনিং এবং সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সরাসরি চলে যায়।
PgHero নিজে হোস্ট করার অর্থ হল আপনার ডেটাবেস শংসাপত্র এবং কোয়েরি প্যাটার্নগুলি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। এটিকে যেকোনো PostgreSQL ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত করুন — একই VPS-এর একটি কন্টেইনার, একটি রিমোট ম্যানেজড ডেটাবেস, অথবা একবারে একাধিক ডেটাবেস — এবং আপনার ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি স্থায়ী মনিটরিং ড্যাশবোর্ড পান।
PgHero-এর মূল ফিচারগুলো
ধীর কোয়েরি সনাক্তকরণ
PgHero মোট এবং গড় এক্সিকিউশন সময় অনুসারে ক্যোয়ারীগুলিকে র্যাঙ্ক করে যাতে আপনি অবিলম্বে সনাক্ত করতে পারেন কোন ক্যোয়ারীগুলি অ্যাপ্লিকেশনের কার্যকারিতা হ্রাস করছে।
সূচক বিশ্লেষণ
অব্যবহৃত, সদৃশ এবং অনুপস্থিত সূচকগুলি প্রকাশ করে যাতে আপনি সূচকগুলির অতিরিক্ত ব্যবহার (bloat) পরিষ্কার করতে পারেন এবং এমন সূচক যোগ করতে পারেন যা আপনার কাজের গতি বাড়াবে।
স্থান এবং অতিরিক্ত ডেটা ট্র্যাকিং
টেবিল এবং ইনডেক্সের আকার ডেড টুপল গণনা সহ দেখায়, যাতে স্থান সমস্যা হওয়ার আগেই কখন VACUUM বা REINDEX প্রয়োজন তা আপনি জানতে পারেন।
সংযোগ পর্যবেক্ষণ
ব্যবহারকারী, ডেটাবেস এবং অবস্থা অনুসারে সক্রিয় সংযোগগুলি ট্র্যাক করে যাতে বিভ্রাট ঘটার আগে আপনি সংযোগ ফাঁস এবং পুলের নিঃশেষিত অবস্থা চিহ্নিত করতে পারেন।
ঐতিহাসিক কোয়েরি পরিসংখ্যান
সময়ের সাথে কোয়েরি পরিসংখ্যান ক্যাপচার করে এবং একটি টাইম রেঞ্জ স্লাইডার দিয়ে সেগুলি প্রদর্শন করে, যা পারফরম্যান্স রিগ্রেশনকে ডিপ্লয় বা লোড পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ PgHero রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।