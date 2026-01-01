এক ক্লিকে Erugo ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে ব্যবহারকারী-বান্ধব শেয়ার লিঙ্ক, পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, মেয়াদ শেষ হওয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং কাস্টম ব্র্যান্ডিং রয়েছে।
Erugo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Erugo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Erugo হল একটি স্ব-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা Laravel এবং Vue.js-এর উপর নির্মিত, যা আপনাকে ক্লাউড স্টোরেজ পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করে নিরাপদে ফাইল পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে দেয়। শেয়ারগুলি এলোমেলো টোকেনগুলির পরিবর্তে ব্যবহারকারী-বান্ধব URL ব্যবহার করে, এবং প্রতিটি স্থানান্তর একটি পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত করা যেতে পারে, একটি ডাউনলোড সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, অথবা একটি নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সেট করা যেতে পারে।
সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক ক্লাউড পরিষেবাগুলির বিপরীতে, Erugo আপনার নিজস্ব VPS-এ সমস্ত ফাইল সংরক্ষণ করে যেখানে কোনো মূল্য নির্ধারণের স্তর দ্বারা আরোপিত স্টোরেজ সীমা থাকে না। একটি রিভার্স শেয়ার বৈশিষ্ট্য অতিথিদের একটি একক-ব্যবহারের আমন্ত্রণ লিঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি আপনার সার্ভারে ফাইল আপলোড করতে দেয়, এবং কাস্টমাইজযোগ্য ব্র্যান্ডিং ইন্টারফেসটিকে আপনার সংস্থা বা ব্যক্তিগত ডোমেনের সাথে মেলে।
Erugo-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যবহারকারী-বান্ধব শেয়ার লিঙ্ক
শেয়ারগুলি এলোমেলো টোকেনের পরিবর্তে পঠনযোগ্য, স্মরণীয় URL ব্যবহার করে, যা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে লিঙ্কগুলি যোগাযোগ করা সহজ করে তোলে।
পাসওয়ার্ড এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ নিয়ন্ত্রণসমূহ
যেকোনো শেয়ারকে পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন, সর্বোচ্চ ডাউনলোড সংখ্যা সেট করুন, অথবা স্বয়ংক্রিয় মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সূচী নির্ধারণ করুন যাতে ফাইলগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য না থাকে।
বিপরীত শেয়ার আপলোড
শুধুমাত্র আপলোড করার জন্য একটি আমন্ত্রণ লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে অতিথিরা কোনো অ্যাকাউন্ট বা অ্যাডমিন প্যানেলে প্রবেশাধিকার ছাড়াই সরাসরি আপনার সার্ভারে ফাইল জমা দিতে পারে।
ইমেল বিজ্ঞপ্তি
যখন একটি শেয়ার ডাউনলোড করা হয় অথবা যখন একজন অতিথি একটি রিভার্স শেয়ার আপলোড সম্পন্ন করেন, তখন সতর্কতা পান, কোনো ম্যানুয়াল যাচাইকরণের প্রয়োজন ছাড়াই।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং এবং থিম
লোগো, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং রঙের থিম কাস্টমাইজ করুন যাতে ফাইল-শেয়ারিং ইন্টারফেসটি আপনার সংস্থা বা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের সাথে মেলে।
কেন Hostinger-এ Erugo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।