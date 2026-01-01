এক ক্লিকে GLPI ইনস্টলেশন।
অবকাঠামো ট্র্যাকিং এবং সাপোর্ট টিকিট পরিচালনার জন্য ওপেন-সোর্স আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং হেল্প ডেস্ক প্ল্যাটফর্ম।
GLPI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GLPI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জিএলপিআই (GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique) হল একটি ব্যাপক ওপেন-সোর্স আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা একটি একক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাসেট ইনভেন্টরি, হেল্প ডেস্ক টিকেটিং, সফটওয়্যার লাইসেন্স ট্র্যাকিং এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা একত্রিত করে। এটি ৭০টিরও বেশি ভাষা এবং ১৫০টিরও বেশি এক্সটেনশন সহ একটি প্লাগইন ইকোসিস্টেম সমর্থন করে, যা যেকোনো আকারের আইটি অপারেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
আপনার ভিপিএস-এ জিএলপিআই (GLPI) স্ব-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী লাইসেন্সিং খরচ দূর করে এবং সংবেদনশীল আইটি অবকাঠামো ডেটা সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই স্থাপনায় নির্ভরযোগ্য স্টোরেজের জন্য মারিয়াডিবি (MariaDB) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্থাপনার পর, স্থাপনা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রদর্শিত ডেটাবেস ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে আপনার ব্রাউজারে সেটআপ উইজার্ডটি সম্পূর্ণ করুন।
GLPI-এর মূল ফিচারগুলো
আইটি সম্পদ ইনভেন্টরি
স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার সহ একটি কেন্দ্রীভূত ইনভেন্টরিতে সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন, মোবাইল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার লাইসেন্স ট্র্যাক করুন।
হেল্প ডেস্ক টিকিটিং
কাস্টমাইজযোগ্য ওয়ার্কফ্লো, SLA ট্র্যাকিং এবং ইমেল বিজ্ঞপ্তি সহ ব্যবহারকারীর অনুরোধ, ঘটনা এবং পরিবর্তনের অনুরোধগুলি পরিচালনা করুন।
সফটওয়্যার লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা
লাইসেন্স ব্যবহার নিরীক্ষণ করুন, সম্মতি ট্র্যাক করুন এবং আপনার পুরো সংস্থা জুড়ে সফটওয়্যারের খরচ অপ্টিমাইজ করুন।
নলেজ বেস
সমাধানগুলি নথিভুক্ত করুন এবং স্ব-পরিষেবা সংস্থান তৈরি করুন যাতে ব্যবহারকারীরা টিকিট না খুলেই সাধারণ সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।
প্লাগইন মার্কেটপ্লেস
GLPI-কে ১৫০টিরও বেশি কমিউনিটি প্লাগইন দিয়ে প্রসারিত করুন, যা ইন্টিগ্রেশন, রিপোর্টিং এবং বিশেষায়িত ITSM ওয়ার্কফ্লো কভার করে।
কেন Hostinger-এ GLPI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।