এক ক্লিকে LNbits স্থাপন করুন।
নির্মাতাদের জন্য টিপ জার, পেওয়াল, ডোনেশন বাটন এবং সাবস্ক্রিপশন সহ ওপেন-সোর্স লাইটনিং ওয়ালেট এবং অ্যাকাউন্ট সিস্টেম।
LNbits-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LNbits দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LNbits হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স বিটকয়েন লাইটনিং নেটওয়ার্ক ওয়ালেট এবং অ্যাকাউন্ট সিস্টেম যা যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ লাইটনিং ব্যাকএন্ডকে একটি বহু-ব্যবহারকারী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে। একটি একক নোড ওয়ালেট পরিচালনা করার পরিবর্তে, LNbits আপনাকে সীমাহীন সাব-ওয়ালেট সরবরাহ করতে দেয়, যার প্রতিটির নিজস্ব API কী, ব্যালেন্স এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ রয়েছে — নির্মাতা, সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং ডেভেলপারদের জন্য আদর্শ যারা অন্তর্নিহিত নোডের হেফাজত ত্যাগ না করে লাইটনিং অ্যাকাউন্ট ইস্যু করতে চান।
একটি এক্সটেনসিবল প্লাগইন আর্কিটেকচার ডজনখানেক তৈরি এক্সটেনশন সহ আসে যা টিপ জার, পেওয়াল, পয়েন্ট-অফ-সেল টার্মিনাল, সাবস্ক্রিপশন, LNURL পরিষেবা, স্ক্রাব লিঙ্ক এবং আরও অনেক কিছু কভার করে। আপনার নিজের VPS-এ LNbits স্ব-হোস্ট করা লাইটনিং চ্যানেল, পেমেন্ট ডেটা এবং গ্রাহক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে কোনো তৃতীয় পক্ষের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রতি-লেনদেন ফি ছাড়াই।
LNbits-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট
একটি লাইটনিং ব্যাকএন্ডের উপরে সীমাহীন সাব-ওয়ালেট সরবরাহ করুন, প্রতিটির নিজস্ব ব্যালেন্স, REST API কী এবং বিচ্ছিন্ন লেনদেনের ইতিহাস সহ।
টিপ জার এবং পেওয়াল
বিল্ট-ইন এক্সটেনশনগুলি নির্মাতাদের কাস্টম পেমেন্ট কোড না লিখেই টিপ জার, অনুদান বাটন, পেওয়ালড লিঙ্ক এবং সাবস্ক্রিপশন স্তর যোগ করতে দেয়।
প্লাগেবল তহবিলের উৎস
LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC এবং আরও অনেকের সাথে সংযোগ করুন — অ্যাডমিন UI থেকে ব্যাকএন্ড পরিবর্তন করুন, পুনরায় স্থাপন না করেই।
এক্সটেনশন মার্কেটপ্লেস
পয়েন্ট-অফ-সেল টার্মিনাল, LNURL পরিষেবা, স্ক্রাব লিঙ্ক, লটারি গেম, গিফট কার্ড এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কমিউনিটি এক্সটেনশন সরাসরি UI থেকে ইনস্টল করুন।
ডেভেলপার REST API
প্রতিটি ওয়ালেট একটি নথিভুক্ত REST API এবং WebSocket ইন্টারফেস উন্মুক্ত করে যাতে অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালান ইস্যু করতে, ব্যালেন্স চেক করতে এবং প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে পেমেন্ট ইভেন্টগুলি গ্রহণ করতে পারে।
স্ব-তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণ
আপনার নিজস্ব ভিপিএস এবং লাইটনিং নোডে সম্পূর্ণ স্ট্যাক চালান — কোনো তৃতীয় পক্ষের কাস্টোডিয়ান তহবিল ধারণ করে না এবং প্রতি-লেনদেন প্ল্যাটফর্ম ফি প্রযোজ্য নয়।
কেন Hostinger-এ LNbits রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।