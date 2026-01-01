এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেন নোটবুক স্থাপন।
একটি সেলফ-হোস্টেড অ্যাপে নোট নেওয়া, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্রাসঙ্গিক AI চ্যাটকে একত্রিত করে এমন একটি AI-নেটিভ জ্ঞান ওয়ার্কস্পেস।
Open Notebook-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Notebook দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Open Notebook হলো একটি সেলফ-হোস্টেড, AI-নেটিভ নোটবুক প্ল্যাটফর্ম যা আপনার লেখালেখি, গবেষণা এবং AI সহায়তাকে একটি একক পরিবেশে রাখে। ডকুমেন্ট, চ্যাট ইন্টারফেস এবং ছড়ানো ফাইল সিস্টেমের মধ্যে স্যুইচ করার পরিবর্তে, Open Notebook একটি একক ওয়ার্কস্পেস তৈরি করে যেখানে নোট, আপলোড করা ফাইল এবং AI কনটেক্সট সংযুক্ত থাকে — যা সময়ের সাথে সাথে আপনার অর্জিত জ্ঞান না হারিয়ে কাঁচা ধারণা থেকে সুসংগঠিত ডকুমেন্টেশনে যেতে সহজ করে তোলে।
এই ডেপ্লয়মেন্টটি পারসিস্টেন্ট স্টোরেজের জন্য Open Notebook-কে SurrealDB-এর সাথে যুক্ত করে, আপনার সমস্ত নোট এবং AI ইন্টারঅ্যাকশন হিস্টরি আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রাখে। সেলফ-হোস্টিং মানে আপনার ডেটা কখনোই থার্ড-পার্টি SaaS সিস্টেমের মাধ্যমে যায় না, এবং আপনি অ্যাক্সেস, ব্যাকআপ এবং ডেটা ধরে রাখার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।
Open Notebook-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত AI Workspace
নোটস এবং এআই চ্যাট একই প্রসঙ্গ ভাগ করে, তাই সহকারী শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে আপনার আসল নথি থেকে তথ্য নেয়।
SurrealDB ব্যাকএন্ড
ডেডিকেটেড সুরিয়েলডিবি ইনস্ট্যান্স নোট, আপলোড করা ফাইল এবং পুনরায় চালু করার পরেও ডেটাবেসের অবস্থার জন্য দ্রুত, স্থায়ী স্টোরেজ প্রদান করে।
প্রসঙ্গ-সচেতন সহায়তা
আপনার নিজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনি ইতিমধ্যে যে নোট এবং নথি লিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে উত্তর পান।
ডিজাইন থেকেই প্রাইভেট
আপনার ভিপিএস-এই সমস্ত ডেটা থাকে — কোনো SaaS সিঙ্ক নেই, আপনার নোট বা এআই কথোপকথনে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই।
নমনীয় জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
ব্যক্তিগত গবেষণা জার্নাল, ইঞ্জিনিয়ারিং রানবুক, পণ্য পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য উপযুক্ত।
কেন Hostinger-এ Open Notebook রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।