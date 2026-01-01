এক ক্লিকে ফায়ারফক্স ইনস্টলেশন।
একটি ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য সেলফ-হোস্টেড Firefox ব্রাউজার, পারসিস্টেন্ট বুকমার্ক, এক্সটেনশন এবং সেটিংস সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Firefox দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডকারে ফায়ারফক্স আপনার ভিপিএস-এ একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রাউজার চালায় এবং একটি ওয়েব-ভিত্তিক GUI এর মাধ্যমে যেকোনো আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারে স্ট্রিম করে। এটি আপনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্রাউজিং পরিবেশ দেয় যা আপনার স্থানীয় ডিভাইসগুলিকে সুরক্ষিত রাখে, আপনার বাড়ির আইপি ঠিকানা মাস্ক করে, এবং আপনাকে একটি ধারাবাহিক ব্রাউজিং প্রোফাইল বজায় রাখতে দেয় — বুকমার্ক, পাসওয়ার্ড এবং এক্সটেনশন সহ — যা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
আপনার ভিপিএস-এ ফায়ারফক্স সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ব্রাউজিং সেশনগুলি কখনোই কোনো বাণিজ্যিক রিমোট-ডেস্কটপ পরিষেবার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয় না, যা নিরাপত্তা গবেষক, গোপনীয়তা-সচেতন ব্যবহারকারী এবং দূরবর্তী দলগুলিকে তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ ব্রাউজার প্রদান করে।
Firefox-এর মূল ফিচারগুলো
বিচ্ছিন্ন ব্রাউজিং পরিবেশ
আপনার স্থানীয় সংযোগের পরিবর্তে ভিপিএস আইপি থেকে ব্রাউজ করুন, আপনার স্থানীয় সিস্টেমকে ওয়েব-ভিত্তিক হুমকি থেকে রক্ষা করে এবং আপনার বাড়ির ঠিকানা গোপন রাখে।
স্থায়ী প্রোফাইল
বুকমার্ক, ইতিহাস, পাসওয়ার্ড এবং ইনস্টল করা এক্সটেনশন কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে, যা আপনাকে প্রতিবার একটি ধারাবাহিক ব্রাউজার অভিজ্ঞতা দেয়।
যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করুন
আপনার ব্রাউজার সেশন যেকোনো আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারে খুলুন — অ্যাক্সেসকারী ডিভাইসে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টলেশন বা VNC ক্লায়েন্টের প্রয়োজন নেই।
এক্সটেনশন সাপোর্ট
যেকোনো ফায়ারফক্স অ্যাড-অন ইনস্টল করুন, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাড ব্লকার, পাসওয়ার্ড ম্যানেজার এবং গোপনীয়তা সরঞ্জাম, ঠিক যেমন আপনি একটি স্থানীয় ফায়ারফক্স ইনস্টলেশনে করবেন।
অডিও স্ট্রিমিং
ওয়েব অডিও ডিফল্টরূপে সক্ষম করা আছে যাতে আপনি মিডিয়া চালাতে পারেন, ভিডিও দেখতে পারেন এবং রিমোট সেশনের মাধ্যমে ওয়েব-ভিত্তিক ভয়েস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Firefox রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।